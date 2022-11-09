民調持續領先！鍾東錦按部就班最後衝刺

苗栗縣長候選人鍾東錦今（9）日表示，針對聯合報刊登的民意調查，他獲得25%選民支持持續領先，這個數字參考就好，選戰進入最後倒數階段，將會和競選團隊依照原定步驟做最後衝刺。
聯合報民調數據顯示，登記1號的苗栗縣長候選人鍾東錦以25%支持度領先民進黨的徐定禎20%，宋國鼎以10%、謝福弘以9%、吳盛聖以2%居於落後；就看好度而言，鍾東錦也以34%排在第1，大幅領先徐定禎的15%，不論在支持度或看好度，鍾東錦都獨占鰲頭。對此，鍾東錦表示，所有的民調數字都會參考，選戰進入最後倒數階段，將和所有競選團隊依照既定選戰步驟，按部就班準備做好最後的衝刺。
鍾東錦指出，其實看各家民調數字，更要兼顧選民溫度，截至目前為止，在18鄉鎮市已經舉辦總共上千場次問政說明會和客廳會，他都能充分感受到支持者的熱情；鍾東錦今天上午也參加苗栗市民代表候選人王封台競選總部成立大會，還有婦女朋友直接拿著聯合報刊登在頭版的民調，向鍾東錦索取簽名，準備留做紀念。
對於對手質疑，鍾東錦表示，從事公職以來，就是一個專業專職的民意代表，沒有再介入砂石場的經營已長達10幾年。他相信苗栗鄉親眼睛都是雪亮的，有足夠的智慧判斷，同時呼籲各候選人應該一本初衷，拿出政見和牛肉，一起建立公平、公正的選舉環境，才能為全民百姓創造福利。