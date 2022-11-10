限5天！7-11特大杯美式25元 全家洋芋片、可樂買一送一
超商本周限定優惠更新！由於明天就是11月11日「雙11」，7-11暫停例行的每周限時促銷，火力全開主攻雙11主題優惠。自明（11）日起至11月17日一連七天，活動期間只要消費不限金額，以及繳費及寄取件，當筆都可享有相當划算的加價購，包括特大杯熱美式買一送一，若再搭配自帶杯折5元優惠，單杯最低25元。另有精品美式、鹼性水、機能水、補給飲料、康普茶、浪味先餅乾、農心白菜拉麵都是買一送一。
全家會員優惠即起至11月13日前，本周海報共有11款促銷商品，祭出三好米香米（279元）、靈芝王精華飲（99元）買一送一。其他多是買2送1、加10元多1件商品，首推浣熊炸醬烏龍碗麵平均46元；酒類部份，迷你蜂蜜威士忌平均單瓶不到50元、發酵檸檬沙瓦平均40元。
本周五六日登場的「康康5」，由於明（11）日適逢雙11，促銷內容十分給力，最受消費者歡迎的Let's Café系列，一口氣推出兩款商品，大杯美式2杯55元、大杯醇黑厚可可飲2杯60元，若加上自備杯折扣，每杯各折5元，折扣幅度相當於買一送一，且同樣是在門市櫃台購買，可存入APP跨店取「無限期寄杯」，且能冰熱互換，每人庫存上限10杯。買一送一則有卡迪那洋芋片、可口可樂蘋果口味、日本果實軟糖；而黃亞細肉骨茶麵單碗不到50元，約是6.3折。