王少偉又和許藍方約會！疑似豪宅過夜 女方不忍發聲了
王少偉去年12月爆出與小7歲「最美博士」許藍方交往，男方認了有好感，是「很聊得來的朋友」，不排斥發展可能，她則相對低調。近日週刊又拍到王少偉和許藍方晚餐約會，以及疑似共度良宵，對此，許藍方也做出回應。
許藍方與王少偉被週刊《CTWANT》目擊在露天美式餐廳聚會，不久加入一名男性友人，3人隨後回到豪宅過夜。許藍方今（9日）在相關新聞下方留言「正常朋友吃個飯我是覺得滿正常的」，接著否認豪宅過夜，「我不知道記者大哥是怎麼看出來的，我怎麼不知道我在那兒過夜？如果有意可以將豪宅購買下來過戶給我的話，那麼我就可以理所當然在自己家過夜了！」
此外，有網友詢問許藍方：「王少偉不是姐妹了嗎？」她親自回覆：「不要管他是不是，你自己不是就好！」
許藍方先前上小S節目，被追問是否和王少偉在交往，她否認，澄清被媒體拍到一起慶生，只是4個人一起吃飯，小S警告「妳不要有一天被我抓到妳跟他在一起喔，因為妳也知道我是神預言」，聽到這句話，許藍方羞回「目前還沒有」，引起現場一陣驚呼。
後來王少偉也上該節目，小S照樣不放過，逼問他和許藍方的緋聞，王少偉表示兩人處於「好朋友階段」，還在互相了解，小S再問「還是說你在追她」，他才略帶結巴地吐實：「如果再多一點機會相處，媒體不要那麼Push的話，應該會有機會吧！」（編輯：楊穎軒）