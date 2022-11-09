黃偉哲公布第2波耶誕跨年卡司 日本美少女團體可愛唱跳

台南市政府繼日前公布第 1 波耶誕跨年卡司後，今 (9) 日由市長黃偉哲公布第 2 波卡司名單， 9 組藝人分別是深受年輕朋友喜愛的五堅情 ( 賴晏駒、邱鋒澤、陳零九、婁峻碩、黃偉晉 ) 、熱門夯團告五人、高爾宣、 HowZ 、同理、 Ozone 、天王星，及首次來台演出的日本爆紅女團「 FRUITS ZIPPER 」，以及亞洲新男神楊宇騰 YU 。

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黃偉哲表示，「 202 3 台南好 YOUNG 」耶誕跨年系列活動，祭出多組國內外超強卡司，每位都是壓軸級的歌手，絕對精彩可期。因應跨年連續假期有3天，黃偉哲也呼籲歌迷們趕緊排假，預定飯店和車票，來台南走走逛逛，參與耶誕跨年系列活動，放鬆身心，迎接嶄新的一年。

▲日本超可愛爆紅女團「FRUITS ZIPPER」將跨海參加「2023台南好YOUNG」耶誕跨年系列活動（圖／記者林怡孜攝，2022,11,09）

這次的跨海藝人為首次來台演出的日本超可愛爆紅女團「 FRUITS ZIPPER 」，由 7 位少女組合的「 FRUITS ZIPPER 」成軍於今年 2 月，她們演唱的〈我最可愛的地方〉已堪稱是 2022 年最洗腦神曲，影片點閱率高達 5 億次。成員們也特別錄製影片於記者會播放，表示非常期待來台南參加跨年演唱會，希望歌迷屆時與她們一起可愛唱跳。

今日記者會上也邀請五堅情成員中的婁峻碩及小賴（賴晏駒）帶來精彩表演，黃偉哲瞬間變成小粉絲，拿出手機與二位玩起自拍，並送上伴手禮台南特產，其中的柚子蔘為喉嚨保養的聖品，小賴笑說這真是最好的禮物。 2 人也向粉絲喊話，歡迎大家來台南跨年，欣賞五堅情在台南的合體演出。

新聞處表示，今年首度邀請日本藝人來台參加跨年活動演出，讓台灣日本關係友好，除了滿足歌迷的期待之外，也希望帶領更多人認識台南，體驗文化古都的人情味。