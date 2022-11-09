黃偉哲公布第2波耶誕跨年卡司 日本美少女團體可愛唱跳

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黃偉哲表示，「2023 台南好YOUNG」耶誕跨年系列活動，祭出多組國內外超強卡司，每位都是壓軸級的歌手，絕對精彩可期。因應跨年連續假期有3天，黃偉哲也呼籲歌迷們趕緊排假，預定飯店和車票，來台南走走逛逛，參與耶誕跨年系列活動，放鬆身心，迎接嶄新的一年。
這次的跨海藝人為首次來台演出的日本超可愛爆紅女團「FRUITS ZIPPER」，由7位少女組合的「FRUITS ZIPPER」成軍於今年2月，她們演唱的〈我最可愛的地方〉已堪稱是2022年最洗腦神曲，影片點閱率高達5億次。成員們也特別錄製影片於記者會播放，表示非常期待來台南參加跨年演唱會，希望歌迷屆時與她們一起可愛唱跳。
今日記者會上也邀請五堅情成員中的婁峻碩及小賴（賴晏駒）帶來精彩表演，黃偉哲瞬間變成小粉絲，拿出手機與二位玩起自拍，並送上伴手禮台南特產，其中的柚子蔘為喉嚨保養的聖品，小賴笑說這真是最好的禮物。2人也向粉絲喊話，歡迎大家來台南跨年，欣賞五堅情在台南的合體演出。
新聞處表示，今年首度邀請日本藝人來台參加跨年活動演出，讓台灣日本關係友好，除了滿足歌迷的期待之外，也希望帶領更多人認識台南，體驗文化古都的人情味。
南市府強調，今年活動將全面提升公共安全等級，除了動員更多義消、警力於現場協助，也將於人潮過度擁擠時，啟動緊急應變措施，增加緊急救護能量。南市府也呼籲參加民眾，除了事前至活動官網了解醫護站、服務台位置，更要切記戴好口罩及保持安全距離，不要為了搶看明星而推擠，以免造成踩踏受傷。