再1個多月卸任　鄭文燦：沒有不捨、只盼交棒給正確的人

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民進黨中央黨部今日舉行「延續五星光榮，進步永不回頭 」記者會。鄭文燦致詞時表示，8年前正確的決定，讓3個城市經過8年的蛻變、成長，變得完全不一樣。民進黨的執政不只是「清廉、勤政、愛鄉土」，他們把這份對土地的感情，用專業、熱情和每天的付出，讓城市有了根本性的改變。
鄭文燦說，自己即將在一個多月後卸任，但心中沒有不捨，只有責任，希望市政能夠交到正確的人手上，他也相信這是基隆、桃園、新竹市民的期待。不希望城市走回頭路，不希望城市停下腳步，更不希望城市因為錯誤的選擇，而有了2018年高雄那場選舉與罷免之戰的惡夢，請市民朋友們給會做事的團隊再一個黃金8年，3個城市將變得更好。
蔡適應表示，延續五星級的施政，是民進黨最重要的價值跟傳統。2014年林右昌接任基隆市長後，自己後來也擔任立委，開啟了基隆的轉型。在中央大力支持下，基隆的轉型、城市的再造，讓許多基隆人深深感覺到基隆不一樣了，也讓基隆人得到新的光榮感、榮譽感。
蔡適應說，基隆的光榮感不是到林右昌就中止了，還要繼續推動基隆的光榮往前進，他有自信，自己是最好的接班人選，因為他最了解市政，也屢次獲公督盟評鑑的優秀立委，與其他對手相比，有如天壤之別。
鄭運鵬表示，感謝行政院長蘇貞昌帶領的行政團隊，在過去5天內到訪桃園2次，宣布台積電進駐龍潭跟平鎮鐵路地下化的好消息。感謝蔡英文跟行政團隊給桃園最大的投資，讓桃園現在有這個基礎，未來可以做進一步的整合。過去林右昌、林智堅、鄭文燦1天當5天用，讓基隆、新竹、桃園的市民，看到很大的改變，相信市民朋友會一樣肯定這8年來的進步，在11月26日，給蔡適應、沈慧虹與他自己服務的機會。
沈慧虹表示，新竹市的改變不能中斷，新竹市的幸福必須持續被創造。對於新竹市民來說，城市進步、市民幸福就是施政最好的表達方式，「新竹光榮」從來不是一句口號，而是市民實實在在能在生活中體會、感受到的，過去8年的執政成績不容抹黑，它們實實在在地存在於市民朋友的生活當中。
沈慧虹更進一步強調，民主的價值在於候選人把政策和願景告訴選民，讓他們能做出理智、理性、冷靜的決定，選出自己要一起生活、一起榮耀的城市，這就是她認定最好的民主。她說，每一件事對於她和城市的未來，都共同擁有最好的心跳、最好的共鳴，也因為有這場選戰，讓她可以真正知道她和所有市民在一起，和市民有相同的嚮往、共同的期待－這座城市要更好，市民的生活要更幸福。