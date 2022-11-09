誠品書店舊書拍賣會中友百貨登場 書迷、樂迷一起來尋寶

備受書迷期待的誠品書店年度舊書拍賣會，9日起在台中中友百貨登場！超過4萬本中文圖書最低6本500元、日外文雜誌銅板價30元起，全部都是甜甜價。除了書籍，也海量展出近7,000張二手黑膠唱片199元起，還有萬件文具禮品5折起、首五日精選好物限量1折起，無論你是書迷、樂迷還是文具迷，一定都能挖到寶！





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像是不到百元即可入手《蜘蛛網中的女孩》電影書封版原文書、《迷宫中的將軍》翻譯小說、日本 HIGHTIDE筆記本；知名奇幻小說《冰與火之歌第一部：權力遊戲》與浪漫喜劇電影《瘋狂亞洲富豪》原文書只要199元；村上春樹《刺殺騎士團長》原文書、日本鎌倉知名文具店kotori午餐袋等，都是低於5折的年度最強優惠，精打細算的書迷千萬別錯過！





▲誠品書店舊書拍賣會，海量展出近7,000張二手黑膠唱片199元起。（圖／中友百貨提供）

誠品書店舊書拍賣會也蒐羅豐富的童書與玩教具，女孩最愛的《冰雪奇緣2》原創繪本、全球知名的英國幼幼遊戲書LADYBIRD出版的經典童謠硬頁書，以及《The 12 Days of Christmas》等多款耶誕主題繪本，最低139元起。原價千元的韓國知名玩具品牌MIMI小朵莉韓式炸醬麵烹飪組，展場1折後僅要150元，就能整組帶回家，便宜到不可思議，邀請爸媽一起帶著孩子沉浸歡樂的閱讀遊樂時光。





誠品會員再享獨家好禮！於誠品書店舊書拍賣會當日單筆消費滿800元贈ENBLANC抗菌濕紙巾乙包；滿1500元贈ECOS天然環保溫和洗碗精乙罐或HhL拎杯環保矽膠飲料提袋乙份！此外，誠品線上也有購書回饋，即日起至12/31推出「月月樂讀」活動，誠品會員每月可享50元購書金（限誠品線上使用），11/30前於誠品線上購買中文、外文、兒童圖書/雜誌單筆滿1500元，還可再獲得花蓮富里有機米1公斤乙包。



