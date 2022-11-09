捍衛主權及漁權！海巡署嘉義級4千噸巡防艦第4艘開工

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台灣國際造船公司副總經理顏聰輝表示，籌建海巡艦艇發展計畫，自107年正式啟動，台船公司總計承攬100噸巡防救難艇15艘、1000噸巡防艦6艘建造案，以及4000噸級巡防艦4艘統包採購案，目前建造進度均符合工程進度。
顏聰輝說，100噸級已順利完成11艘交付，1000噸級預訂於11月舉行首艘交船典禮，而4千噸級艦艇首艘嘉義艦目前服勤於中部機動隊，第2艘新竹艦服勤於北部機動隊，而第3艘目前進入下水前最後整備作業，預計12月中進行命名及下水典禮。
今天開工的第4艘4千噸級巡防艦，原定明(112)年3月開工，但因應航運業景氣高升、造船需求活絡，以及台船公司整體產能與效率最佳規劃，在良好的學習率及完整物料籌獲狀況下，乃提前開工。
顏聰輝指出，新造4000噸級巡防艦建置專業醫療設備，為配合政府當前防疫政策，海巡署艦隊分署除新建負壓隔離病房及醫療手術室外，另於普通病床增設負壓隔離罩，降低交叉感染風險，保護執勤同仁與隨艦醫療人員。
另因應特殊傳染性疾病，全艦醫療區域設計為獨立空調系統，可有效區隔執勤及醫療人員作業空間，該巡防艦建置直升機庫，可供海軍S-70C直昇機臨時駐艦，遇有海上緊急醫療案件時，可搭配直升機進行後送，有效擴展巡防艦及直升機執勤範圍與南援外交人道醫療計畫。
顏聰輝並指出，作為「國艦國造」政策的重要推手，台船公司戮力在技術及品質上精進，作為我國國防戰力之最堅強後盾，共同守護國土，並不負國人對台船公司的期許，未來也將如期、如質、如預算，推動海巡國艦國造政策，全面提升海巡艦艇執勤能量，有效捍衛主權及漁權，保障我國漁民海上作業權益與安全。