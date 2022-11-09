捍衛主權及漁權！海巡署嘉義級4千噸巡防艦第4艘開工

▲台灣國際造船公司承造海巡署嘉義級4千噸巡防艦第4艘，舉行開工祈福儀式。(圖／記者黃守作攝，2022.11.09)
▲台灣國際造船公司承造海巡署嘉義級4千噸巡防艦第4艘，舉行開工祈福儀式。(圖／記者黃守作攝，2022.11.09)

記者黃守作／高雄報導

2022-11-09 20:00:00

台灣國際造船公司承造海巡署艦隊分署嘉義級4千噸巡防艦第4艘，於今(9)日，在台船公司高雄廠，舉行開工祈福儀式，祈求建案順利圓滿完成，以加入捍衛主權及漁權的行列，保障我國漁民海上作業權益與安全。

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▲台灣國際造船公司承造海巡署嘉義級4千噸巡防艦第4艘開工祈福儀式，由台灣國際造船公司副總經理顏聰輝(右)與海巡署艦隊分署副分署長吳金河(左)共同主持。(圖／記者黃守作攝，2022.11.09)
▲台灣國際造船公司承造海巡署嘉義級4千噸巡防艦第4艘開工祈福儀式，由台灣國際造船公司副總經理顏聰輝(右)與海巡署艦隊分署副分署長吳金河(左)共同主持。(圖／記者黃守作攝，2022.11.09)
海巡署艦隊分署嘉義級4千噸巡防艦第4艘開工祈福儀式，是由台灣國際造船公司副總經理顏聰輝與海巡署艦隊分署副分署長吳金河共同主持。

台灣國際造船公司副總經理顏聰輝表示，籌建海巡艦艇發展計畫，自107年正式啟動，台船公司總計承攬100噸巡防救難艇15艘、1000噸巡防艦6艘建造案，以及4000噸級巡防艦4艘統包採購案，目前建造進度均符合工程進度。

顏聰輝說，100噸級已順利完成11艘交付，1000噸級預訂於11月舉行首艘交船典禮，而4千噸級艦艇首艘嘉義艦目前服勤於中部機動隊，第2艘新竹艦服勤於北部機動隊，而第3艘目前進入下水前最後整備作業，預計12月中進行命名及下水典禮。

今天開工的第4艘4千噸級巡防艦，原定明(112)年3月開工，但因應航運業景氣高升、造船需求活絡，以及台船公司整體產能與效率最佳規劃，在良好的學習率及完整物料籌獲狀況下，乃提前開工。

顏聰輝指出，新造4000噸級巡防艦建置專業醫療設備，為配合政府當前防疫政策，海巡署艦隊分署除新建負壓隔離病房及醫療手術室外，另於普通病床增設負壓隔離罩，降低交叉感染風險，保護執勤同仁與隨艦醫療人員。

另因應特殊傳染性疾病，全艦醫療區域設計為獨立空調系統，可有效區隔執勤及醫療人員作業空間，該巡防艦建置直升機庫，可供海軍S-70C直昇機臨時駐艦，遇有海上緊急醫療案件時，可搭配直升機進行後送，有效擴展巡防艦及直升機執勤範圍與南援外交人道醫療計畫。

顏聰輝並指出，作為「國艦國造」政策的重要推手，台船公司戮力在技術及品質上精進，作為我國國防戰力之最堅強後盾，共同守護國土，並不負國人對台船公司的期許，未來也將如期、如質、如預算，推動海巡國艦國造政策，全面提升海巡艦艇執勤能量，有效捍衛主權及漁權，保障我國漁民海上作業權益與安全。

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