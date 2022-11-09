有多餓？國道開賓士「放開雙手」啃玉米 挨罰1萬8千確定
一位陳姓男子於2021年12月10日，駕駛賓士轎車行經國道3號南下92K處路段，被國道警察發現陳男邊開車邊吃玉米，且過程中還雙手離開方向盤。國道警察用手機錄影後攔停舉發，依危險駕駛裁罰1萬8千元。陳男不服提起行政訴訟，一審敗訴後再提起上訴，最新二審判決出爐，法官依舊維持原判認定陳男敗訴，駁回上訴，挨罰1萬8確定。
據了解，國道警察當時發現陳男在高速公路上一邊開車一邊啃玉米，從旁跟拍蒐證，用手機錄下陳男吃玉米的過程，陳男吃得忘我，雙手都離開方向盤，遭國道警察以危險駕駛舉發裁罰。
陳男不服提起上訴，強調自己當天肚子餓，且去年那時期疫情嚴峻，這才不願在休息站吃飯，而選擇在車上進食。陳男強調自己雖然一邊開車一邊吃玉米，但並未有蛇行、超速等等危險駕駛行為，且自己的賓士車是老舊車款，並沒有自動駕駛輔助系統，根本也不可能長時間雙手放開方向盤。陳男更質疑國道警用手機蒐證，不符合程序。
不過一審法官認為，陳男在開車中雙手拿玉米而離開方向盤，被警方拍到，違法事證明確，警方舉發開罰並無違誤。二審法官也維持相同判決，駁回陳男上訴，全案確定，陳男必須繳納1萬8千元罰款。（編輯：倪浩軒）