美期中選舉陷拉鋸！民主黨表現驚奇　共和黨坦言並無紅潮

▲美國期中選舉8日開始投票，目前開票結果出乎外界預期，共和黨的紅色浪潮未能成功波濤洶湧。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國期中選舉8日開始投票，目前開票結果出乎外界預期，共和黨的紅色浪潮未能成功波濤洶湧。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

2022-11-09 17:57:332022-11-09 18:08:59

美國期中選舉自8日舉行後，各州陸續開出州長、參眾議員票數。出乎外界意料的是，原先民調預測支持度長期維持40%的總統拜登與執政的民主黨恐普遍落敗，預期在開票後看見共和黨「紅色浪潮」（Red Wave），然而根據目前開票結果，民主黨成功在關鍵席次上與共和黨拉鋸，就算結果小輸也並非共和黨預期的「大獲全勝」，英國媒體更以「驚奇」來形容民主黨表現。

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目前美國期中選舉開出結果尚未完全揭曉，不過拜登與川普兩年前的選戰激烈程度延燒至今仍讓外界關注。選前各界與民調預測民主黨將會在眾議院大敗、參議院不保、州長凶多吉少，總統拜登更可能因為失去兩院控制權而成為「跛腳鴨」總統，施政難度大大提升；然而根據目前開票結果來看，這場「期中考」並未符合民調認為民主黨會選得更慘的態勢，儘管共和黨在眾院勝算仍較高，但在參院上民主黨表現優於預期，甚至可能以兩席優勢贏過共和黨，跌破外界眼鏡。

▲美國期中選舉8日投票。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國期中選舉8日投票。（圖／美聯社／達志影像）
綜合《CNN》、《紐約時報》、《國會山報》等美媒統計，共和黨在眾議院佔優，雖未能肯定確保控制權，但共和黨眾議院領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）可望成為新的眾議院議長，相較之下以高達8成得票率擊敗共和黨對手的現任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），雖然在加州這個向來被視為民主黨大票倉的地區獲得壓倒性勝利，但手中的木槌恐怕得交出去。麥卡錫已向共和黨員宣布「裴洛西已經成為少數黨」，並稱共和黨若拿下眾議院控制權，就會對總統拜登發起包含美國從阿富汗撤軍、新冠病毒政策等全面調查，結果許會為「彈劾拜登」之途打開大門。

▲美國期中選舉眾議院雖共和黨佔多數，但並不如預期的大量勝出。圖為美東時間9日開票結果。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國期中選舉眾議院雖共和黨佔多數，但並不如預期的大量勝出。圖為美東時間9日開票結果。（圖／美聯社／達志影像）
參議院更是選情激烈，包含賓州、俄亥俄州、喬治亞州等關鍵地區選情恐怕得到最後一刻，甚至進入下個月的第二輪決選才可能見真章，不過目前共和黨在參院選情並未旗開得勝，反而是民主黨在新英格蘭新罕布夏州的「最危險一役」由現任參議員何珊（Maggie Hassan）苦戰勝出，共和黨期待的「紅色海嘯」似乎僅出現了「紅色浪花」。

▲美國期中選舉在參議院上兩黨競爭激烈。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國期中選舉在參議院上兩黨競爭激烈。（圖／美聯社／達志影像）
州長選舉方面，民主黨贏下了2024總統大選的關鍵搖擺州，包含賓州、威斯康辛州、密西根州的州長皆是民主黨員，但共和黨的明日之星迪尚特（Ron DeSantis）在佛羅里達州以壓倒性優勢獲得州長勝利，強化了他2024年角逐白宮大位的地位。

▲美國期中選舉也選出地方州長，預期將對2024總統大選帶來深遠影響。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國期中選舉也選出地方州長，預期將對2024總統大選帶來深遠影響。（圖／美聯社／達志影像）
英國《衛報》用「驚奇（surprise）」作為美國期中選舉的結論，事實上「紅潮」未能出現也讓共和黨員坦言意外，原先認為預測會拿下國會兩院的共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）承認「紅潮不像我原本希望的一樣大」，川普先前的盟友、資深共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）更告訴美國國家廣播公司，這次選舉「肯定不是共和黨浪潮，這是絕對肯定的。」

至於因為從白宮拿走機密文件而面臨刑事調查的川普，則回到他一貫的主張在自己創立的社群軟體「真相社群」上表示「期中選舉與2020年發生的選舉舞弊情況相同」，不過目前毫無證據表明2020年大選存在能改變結果的選舉舞弊行為，這次期中選舉也沒有傳出有類似問題，這些未經證實的舞弊指控對結果並無造成太大影響。
 

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