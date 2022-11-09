美期中選舉陷拉鋸！民主黨表現驚奇　共和黨坦言並無紅潮

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綜合《CNN》、《紐約時報》、《國會山報》等美媒統計，共和黨在眾議院佔優，雖未能肯定確保控制權，但共和黨眾議院領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）可望成為新的眾議院議長，相較之下以高達8成得票率擊敗共和黨對手的現任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），雖然在加州這個向來被視為民主黨大票倉的地區獲得壓倒性勝利，但手中的木槌恐怕得交出去。麥卡錫已向共和黨員宣布「裴洛西已經成為少數黨」，並稱共和黨若拿下眾議院控制權，就會對總統拜登發起包含美國從阿富汗撤軍、新冠病毒政策等全面調查，結果許會為「彈劾拜登」之途打開大門。
參議院更是選情激烈，包含賓州、俄亥俄州、喬治亞州等關鍵地區選情恐怕得到最後一刻，甚至進入下個月的第二輪決選才可能見真章，不過目前共和黨在參院選情並未旗開得勝，反而是民主黨在新英格蘭新罕布夏州的「最危險一役」由現任參議員何珊（Maggie Hassan）苦戰勝出，共和黨期待的「紅色海嘯」似乎僅出現了「紅色浪花」。
州長選舉方面，民主黨贏下了2024總統大選的關鍵搖擺州，包含賓州、威斯康辛州、密西根州的州長皆是民主黨員，但共和黨的明日之星迪尚特（Ron DeSantis）在佛羅里達州以壓倒性優勢獲得州長勝利，強化了他2024年角逐白宮大位的地位。
英國《衛報》用「驚奇（surprise）」作為美國期中選舉的結論，事實上「紅潮」未能出現也讓共和黨員坦言意外，原先認為預測會拿下國會兩院的共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）承認「紅潮不像我原本希望的一樣大」，川普先前的盟友、資深共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）更告訴美國國家廣播公司，這次選舉「肯定不是共和黨浪潮，這是絕對肯定的。」
至於因為從白宮拿走機密文件而面臨刑事調查的川普，則回到他一貫的主張在自己創立的社群軟體「真相社群」上表示「期中選舉與2020年發生的選舉舞弊情況相同」，不過目前毫無證據表明2020年大選存在能改變結果的選舉舞弊行為，這次期中選舉也沒有傳出有類似問題，這些未經證實的舞弊指控對結果並無造成太大影響。