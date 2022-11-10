獨／蔡依林演唱會門票詐騙猖獗！秀身分證、購票證騙訂金
昨（9）日上午韓國人氣女團「BLACKPINK」世界巡迴演唱會高雄場開放Live Nation Taiwan會員預購，門票瞬間秒殺後，令眾人唾棄的黃牛甚至將單張票價炒到離譜的40萬元，讓粉絲相當火大！類似情況也發生在日前蔡依林《UGLY BEAUTY》世界巡迴演唱會的賣票期間。不過，除了黃牛哄抬可惡之外，更有不肖人士藉由演唱會名義騙取粉絲的錢財，《NOWnews今日新聞》獨家接獲一位遭到詐騙苦主劉小姐投訴，她上週沒搶到門票，在Dcard看到有網友讓票訊息，在交涉期間對方不只附上購票證明，甚至將身分證一併附上，讓投訴人卸下心防先匯款4800元的門票訂金，後來對方卻消失不見，不僅票沒買到連訂金也飛走了，氣得她立刻報警處理！行政院消保處消保官王德明表示，近期有關活動票券買賣的爭議多，呼籲民眾還是要到較有公信力的平台購票，並杜絕來路不明的票，別被一時情緒沖昏頭，才能遏止不肖人士的不良行為。
劉小姐接受《NOWnews今日新聞》記者訪問時表示，上週六（11/5）下午她和友人一同到網咖搶蔡依林演唱會的門票，但未能如願，失望的她於是前往各論壇查詢網友是否有讓票的資訊，終於在Dcard的留言區發現一位匿名為「松」的網友留言：「12/31，黃2B*2」，透過私訊詢問後，對方表示自己有2張票，總價9000元，以套票形式「原價讓出」，外加300元的網咖搶票費，因此2張票總售價為9300元。
劉小姐起初雖有起疑，但由於對方不同於黃牛開出天價而是原價讓票，且兩人互加Line後，對方不僅同意在聖誕節當天在台東車站面交，還主動提供「購票證明」以及「身分證照片」，才讓劉小姐卸下心防，原先開出1000元訂金遭對方拒絕，最後才匯款4800元到指定帳號當作訂金。
怎料到了隔日（11/6），對方回傳訊息頻率大幅降低，也始終不將購票證明的完整截圖回傳，最後甚至不讀不回劉小姐的訊息。週一（11/7）連電話也不接通，劉小姐眼見苗頭不對，回頭查看Dcard，才發現對方繼續以「松」爲匿名，在其他讓票文章下方留言，這才驚覺被詐騙後報警。警方調查匯款帳戶後也告知她，該帳戶確實為詐騙高度關注帳戶，且劉小姐已是第3位因此帳戶報案的苦主。
劉小姐坦言，自己當初確實因一時情緒衝動，且打算和男友一起看演唱會，才會釀下錯誤，崩潰表示：「如果買到黃牛就算了，結果現在花4800元，連票的影子都沒看到！」也希望透過自身案例提醒想買票的粉絲們一定要注意。
行政院消保處消保官王德明提醒，近期各類熱門票卷眾多，無論是蔡依林、BLACKPINK等演唱會，或是屆時NBA球星Dwight Howard來台、明年世界棒球經典賽的體育類賽事，民眾都應至有公信力的平台、窗口購票、拒絕來路不明的票券，或等真的拿到票再付款，尤其現在詐騙技術純熟，所有購票證明、身分證都可以造假；此外，若以類似劉小姐的情況，其實就已滿足詐欺的條例，後續都要經由警方處理，據《刑法》是要判處5年以上有期徒刑，民眾也應了解事後的嚴重性，避免淪為票券買賣的加害人。