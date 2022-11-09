孟耿如育兒有秘訣！自曝希望愛女「第一句話先叫爸爸」
女星孟耿如在今年五月生下愛女「黃玉米」後，正式開始新手媽媽的育兒生活，今（9）日出席出席嬰童精品Nuna發表會，分享自己透過訓練女兒專注力，讓孩子作息正常能睡過夜，更透露目前玉米只認得媽媽，看到自己都會特別開心，雖然孟耿如陪伴孩子時間較長，但也笑喊：「希望女兒第一句話先會叫爸爸，讓爸爸的心被融化」。
成為新手媽媽約五個月的孟耿如，自從有了孩子後也成為了曬娃魔人，今（9）日出席嬰童精品Nuna推出的「Nuna義大利設計師聯名限量系列」發布會時，透露目前女兒黃玉米只認得媽媽，眼神會追著媽媽的身影，這也讓黃子佼相當吃醋，提到育兒工作分配時，她笑回：「 目前爸爸參與的部分就是玩小孩，爸爸屬於育兒中的勞力型，幫忙搬、移物品，小孩就是各自在專長內照顧。」雖然她陪伴孩子的時間比較長，但孟耿如反而希望孩子先學會叫爸爸，想看女兒融化爸爸的心。
而愛女黃玉米不僅4個月就會翻身，現在5個月就能小爬一段距離，並且讓天下所有家長感到羨慕的就是作息正常，還能自己乖乖待在床上睡覺，對此，孟耿如也分享自己的育兒秘訣，就是訓練女兒專注力。尤其當孩子看到媽媽都會特別開心，因此在喝奶的時候自己反而會躲起來，以免讓女兒分心，也會讓女兒習慣躺在床上就是睡覺時間，孟耿如同時向新手媽媽喊話，「只要能休息，就要趕快休息，要有自己放鬆的時間，在照顧小孩的同時保持身心理健康」。
而除了育兒秘訣外，她也提到新手媽媽必備就是好用的幼兒手推車、汽座、揹帶。本次Nuna和潮流新銳設計師Georgette Polizzi 攜手推出「Nuna義大利設計師聯名限量系列」，套組有幼兒手推車、睡箱式安全汽座、嬰兒揹帶、及多功能包（售價：52,500元），主打時尚、輕便、好收納，輕巧的設計讓家長一手也能自由操作，輕鬆育兒又結合歐洲時尚外觀，是時尚爸爸、時尚媽媽的育兒用品首選。