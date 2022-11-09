「咖啡拉花」職能創作 毒防局與善慧恩基金會培力少年
高雄市政府毒品防制局結合善慧恩基金會公益咖啡據點－｢啡嚐不可青年咖啡館｣，辦理系列職業體驗課程並提供實習咖啡館，培力許多少年並在各項技能競賽獲得良好的佳績，令人稱讚。毒防局局長林瑩蓉率同仁今（9）日至左營非嚐不可咖啡店視察技職訓練情形，由屏東「飛夢林青年咖啡館」的店長吳函靜及高雄「少年培力中心」的青年導師陳講師，傳授受訓學員拉花咖啡等技術。陳講師目前為大二生，因藥癮家庭背景由基金會輔導，提供生活照顧與技能培訓，力爭上游得到多項咖啡技能競賽的冠亞軍佳績，未來希望能進軍國際比賽。
林瑩蓉說，「咖啡拉花」職能培力與實體咖啡館的結合，並透過社區共融互助，提升個案及家庭成員在職業技能發展的多樣性，以輕鬆、有趣的互動營造友善接納的氛圍，提升藥癮者家庭的社會支持，陪伴藥癮者家庭發展一技之長。毒防局已成立3處藥癮者家庭社區支持服務據點，在多元輔導中，為了促進個案順利復歸社會，特別強化技能培訓，強調給釣竿而非給一簍魚的概念。
善慧恩基金會董事長彭春貴表示，目前與毒防局合作設立「慧心園」，服務左營楠梓鼓山三民鳥松大樹大社仁武等9個行政區的藥癮者家庭，善慧恩成立少年培力中心目的在強化少年技職訓練，系列課程包含咖啡、中西式料理烘焙、皮革創作等，「咖啡職人小教室」就業培力課程是帶領藥癮者家庭成員發展多元職能，善慧恩輔導的陳講師不向命運低頭，從受助者翻轉為傳授專業技能的講師，成為了社會貢獻者。