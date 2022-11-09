年輕女孩不玩了？40+北部男成購物節主力　最愛買關鍵曝

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此外觀測不同年齡族群的電商購物節消費力，中高齡族群仍為消費主力，特別是46~55歲族群，年均消費高達25,887元，第二、三名依序為56~65歲的23,115元與36~45歲的22,176元。除此，北部是電商購物節的消費主力，僅有北部消費金額超過整體平均，達23,770元。觀測其他差異，男性年均消費金額較女性多4,000元左右、育兒族群較無育兒高出將近9,300元，年均消費金額高達26,499元。
針對調查結果文大廣告系主任鈕則勳解釋，46~55歲族群在收入與支出上相對年輕人較為寬裕與輕鬆，可說是「有錢有閒」的生活型態，正因如此，電商網購就成了大部分人生活消遣。鈕則勳也點出，中高齡層對現代社會的社交網絡關係沒有這麼綿密，「他們可能會希望透過網購增加消費樂趣，新奇的購物方法也讓他們覺得與社會接軌，我認為是合理的。」
另外針對男性比起女性更熱衷於網購平台造節活動，研判是年輕抑或是各年齡層女性還是喜歡與三五好友實體逛街血拚的感覺，對此鈕則勳也提到：「百貨公司很多樓層都是專給女性，尤其是OL的商品最明顯。」不過調查解果男性也只高出女性4000元左右，若單指所有女性都「不玩了」，似乎太過以偏蓋全。