年輕女孩不玩了？40+北部男成購物節主力　最愛買關鍵曝

▲電商平台造節活動每年都能造成話題，根據資策會調查顯示，46~55歲年齡族群消費力最高。（資料圖／記者張嘉哲攝）
▲電商平台造節活動每年都能造成話題，根據資策會調查顯示，46~55歲年齡族群消費力最高。（資料圖／記者張嘉哲攝）

記者汪睿琦/綜合報導

2022-11-09 18:48:21

年輕女孩平時滑手機除了聊天、玩社群，在眾人印象中不免俗還會想到「網購」，電商平台也常常主推女性商品吸眼球。不過現在可能要顛覆你的想像了！資策會最新研究發現，2022年第四季購物電商造節中，反應最熱烈的族群竟然是46~55歲年齡層，另外調查結果也顯示，北部民眾的消費金額超過了整體平均；男性年均消費金額也較女性多4000元左右，調查結果著實讓人驚呆下巴。對此文化大學廣告系主任鈕則勳解釋，研判是40+中壯年族群消費力可說是「有錢有閒」，相較過去實體逛街，現代的中壯年更能在網購上得到生活中的樂趣。

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資策會針對2022年第四季進行長達1.5個月網路追蹤調查，在收集到的2500份有效資料中發現，7成網友會因為電商造節增加消費，特別是中高齡族群響應程度最高，75%的56~65歲族群因此增加消費、46~55歲也有高達74%。對此，資深產業分析師胡自立認為，這與近年疫情改變中高齡族群的消費習慣，變得更加熟悉網購有關。

此外觀測不同年齡族群的電商購物節消費力，中高齡族群仍為消費主力，特別是46~55歲族群，年均消費高達25,887元，第二、三名依序為56~65歲的23,115元與36~45歲的22,176元。除此，北部是電商購物節的消費主力，僅有北部消費金額超過整體平均，達23,770元。觀測其他差異，男性年均消費金額較女性多4,000元左右、育兒族群較無育兒高出將近9,300元，年均消費金額高達26,499元。

針對調查結果文大廣告系主任鈕則勳解釋，46~55歲族群在收入與支出上相對年輕人較為寬裕與輕鬆，可說是「有錢有閒」的生活型態，正因如此，電商網購就成了大部分人生活消遣。鈕則勳也點出，中高齡層對現代社會的社交網絡關係沒有這麼綿密，「他們可能會希望透過網購增加消費樂趣，新奇的購物方法也讓他們覺得與社會接軌，我認為是合理的。」

另外針對男性比起女性更熱衷於網購平台造節活動，研判是年輕抑或是各年齡層女性還是喜歡與三五好友實體逛街血拚的感覺，對此鈕則勳也提到：「百貨公司很多樓層都是專給女性，尤其是OL的商品最明顯。」不過調查解果男性也只高出女性4000元左右，若單指所有女性都「不玩了」，似乎太過以偏蓋全。

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