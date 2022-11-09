綠委賴瑞隆陪同車掃   搶救左楠最強新人黃偵琳

民進黨提名左營楠梓區市議員候選人黃偵琳今 (9) 日下午與前鎮、小港區立法委員賴瑞隆合體掃街，賴瑞隆表示 ， 陳其邁市長在楠梓引進台積電進駐，未來需要專業有經驗的市議員協助推動建設，黃偵琳是左楠區民進黨唯一提名新人，但因競爭激烈，選情危急，所以一定要來拜託市民朋友，搶救最強新人登記 17 號黃偵琳。

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▲沿路上，賴瑞隆也不斷手比17號，他表示，距離投票只剩下十七天，剛好黃偵琳登記第17號，雖是美麗的巧合，但左楠區真的競爭非常激烈，搶救黃偵琳義不容辭。（圖／記者郭凱杰翻攝）

賴瑞隆表示，陳其邁市長成功引進台積電進駐原中油的高雄煉油廠區，不只是左楠的大事，更是高雄的大事，未來楠梓將成為高科技的核心，連接路竹科學園區、橋頭科學園區、以及亞洲新灣區的高雄軟體園區，這條高科技 S 廊帶，因為長期在立法院經濟委員會，相關進展都很瞭解，楠梓未來是重中之重，所以必須有專業的議員進入議會，協助推動相關建設。

賴瑞隆指出，黃偵琳在市府經發局服務過，長期擔任立委劉世芳服務處的執行長，又是在地左楠女兒，「有經驗、又在地，堪稱最強新人，因為左楠競爭激烈，一結束立法院工作，回高雄馬上來幫忙掃街，搶救最強新人黃偵琳」。

黃偵琳表示，因為賴瑞隆委員深耕經濟委員會，對高雄的經建設施出力很多，希望未來進入議會，能夠協助陳其邁市長，並且與賴瑞隆委員可以中央地方連線合作，一起為左楠拚經濟。