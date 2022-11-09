信義區合體陳時中 蔡英文：投給他不會錯、因為你認識他
民進黨台北市長候選人陳時中今（9）日晚間在信義區、萬華區接連舉辦2場廟口開講活動，其中，信義區場次先於興雅福德宮登場。除了總統蔡英文再度走上第一線替陳時中背書外，前副總統陳建仁、競選總幹事吳思瑤、信義區後援會長邱豐光、內政部次長陳宗彥、民進黨台北市黨部主委張茂楠、在地議員許淑華、洪健益、許家蓓、候選人張文潔、前國策顧問黃承國也都到場，現場超過600人擠爆現場，還蔓延到周遭，展現民進黨力拚光復首都的氣勢。
陳時中今日晚間於信義區興雅福德宮廟口開講，其與蔡英文參香後大進場，支持者熱力相挺。他致詞時表示，選舉進入最後階段，抹黑、抹黃的事情陸續出現，自己不表認同。他說，因為選情近來有了很大的變化，可能對手認為要用粗痞、抹黑的方法扳回頹勢，但現在是民主社會，相信台北市民的眼睛是雪亮的，不會允許這樣惡意的行為跟選風。
陳時中也說，對手辯論的時後說要讓「嬰兒的啼哭聲才為台北的交響樂」，隔天自己兒子傳訊息給他說，如果當市長，要把北打造成父母跟小孩歡笑聲的台北，就是「愛兒台北」，但其實「愛兒台北」還不夠，台北還要是「愛孫台北」。
蔡英文壓軸致詞時則表示，過去防疫最困難的時候，陳時中表現真實，沒有掩飾、沒有包裝，「你看到的陳時中就是真真實實的陳時中，投票投給他絕對不會錯，因為你認識他、認同他」。
蔡英文說，選舉到現在真的很緊張，非常接近，每個人多拉一張票就會拚得過去，拚過去不是只是換了一個新市長，還會給台北帶來很大的改變。
「要成就一件事情，最重要的是領導」，沒有一個人自己可以把所有的事情做完，沒有一個人自己可以治理台北市、治理台灣，團隊要有共同的價值一起來拚。蔡英文說，陳時中的領導力很強，且是有感情的，他實實在在被檢驗過，他可以領導一個大團隊，帶動民眾一起改變城市。