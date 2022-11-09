掃蕩竹科工地　移民署逮非法移工和雇主

移民署中區事務大隊新竹縣專勤隊獲報，新竹縣竹北、湖口地區工地存在不少非法外來移工，上週五（4日）聯合轄內海巡署等出動查捕5處，共查獲失聯移工9人與非法雇主3人。其中1輛滿載疑似均為非法外籍移工的自小客車為逃避攔查，在路口涉嫌衝撞後加速逃逸，所幸並未造成專勤隊員們受傷。新竹縣專勤隊將通知車主到案說明，深入究辦妨害公務部分。
新竹縣專勤隊表示，他們不久前獲報，指稱在竹北嘉豐5路某工地疑有非法移工從事泥作，他們派員到場果然發現1人符合前述檢舉，經查也確實是失聯移工。由於對方身材壯碩且為求在台繼續淘金，以致奮力跟該隊同仁搏鬥，經3、4人合力才終於把對方制伏，查察人員也變成了泥人。
另組人馬則在竹北東興路某建案工地的路口，發現1輛疑似載著非法移工的自小客車，駕駛人看苗頭不對立刻要開車離去。
專勤隊的查察人員見狀，立刻趁該車停等紅燈時上前出示證件表明身分攔查，但駕駛人不但拒絕熄火配合受檢，還趁綠燈亮起時加速逃離，專勤隊同仁還好即時閃開才沒有受傷，但是驚險瞬間仍被住在附近大樓的民眾從高空拍下，隨後po上「社會事新聞影音」網，讓很多人看了都覺得心驚膽跳。
專勤隊表示，他們這波總共在前述2處工地就查獲6名越南籍的失聯移工及其3名雇主，另在3處私人住宅查到3名非法移工。後續將通知相關的營造業者及雇主到案，並依違反就業服務法函送勞政主管機關裁罰，非法移工則會被安排遣返。