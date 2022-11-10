房市／信義房屋不動產說明書誠實揭露　賣方也受惠

▲信義房屋公共事務部副總經理林俊安(左)自台灣永續能源研究基金會董事長簡又新手中接下第五屆網路口碑之星ESG生活類策略卓越獎。（圖／NOWnews資料照片）
▲信義房屋公共事務部副總經理林俊安(左)自台灣永續能源研究基金會董事長簡又新手中接下第五屆網路口碑之星ESG生活類策略卓越獎。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-11-10 08:30:00

房市專家常提醒買房的購屋族，下斡旋、簽約前必看有「房屋身份證」之稱的不動產說明書，才能清楚掌握屋況，替自己的權益把關。但其實，對賣房的屋主來說，不動產說明書清楚揭露也大有「避免後續爭議、糾紛」的益處。

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信義房屋蘆洲長榮店專員巫冠儀分享，今年初協助一位客戶，出售閒置的公寓4樓物件，由於久無人住、屋齡較高，屋內有幾處滲漏水。為了確認原因，巫冠儀和屋主到5樓住戶家中確認，發現也有相同情況，且造成鋼筋外露，應為外牆滲漏水所致。確認屋況後，緊接著要填寫委託書中的「標的物現況說明書」（將附在不動產說明書內），巫冠儀建議屋主，除了勾選出售物件內有滲漏水，「是否知悉社區其他戶有鋼筋外露」這一項也應確實填寫。

一開始，屋主有點猶豫，深怕影響價格，且樓上的屋況，一般買方難以知悉，「難道一定要揭露嗎？」但巫冠儀向屋主分析，說清楚講明白，才能找到最適合的買方，否則，明知樓上有相同情況卻未誠實揭露，後續恐發生爭議。最後，有組首購的客戶，清楚了解屋況之下，因考量物件的地點佳、價格合理，仍出價洽談，最後雙方順利成交，並入住至今。

巫冠儀認為，買賣房子要順利成交，無論屋主、買方，甚至於房仲業務員，都得花上不少心力與時間，如果因不動產說明書未清楚揭露屋況，甚至刻意隱瞞，導致後續得花更多時間處理糾紛，實在得不償失。

巫冠儀的做法不是個案。早在內政部首次公布不動產經紀業管理條例之前，信義房屋就引領業界，率先於民國78年推行「不動產說明書」，也就是接到屋主委託出售房屋時，要先進行產權調查並製作不動產說明書後，房仲經紀人員才能開始進行銷售工作。當時，信義企業集團創辦人周俊吉就指出，購買電器都有說明書，買賣房屋怎麼能沒有任何書面說明？唯有先調查清楚房子實際坪數、屋齡、附近重要公共設施等資訊，才能減少後續爭議、確保消費者權益。

直到現在，信義房屋不僅有專責部門製作不動產說明書，還納入E化製作流程如特殊屋況自動過濾、AI圖像辨識技術等。例如2019年領先業界推出「AI平面圖辨識偵錯智慧化方案」，透過AI圖像偵錯技術，先將累積超過40年的舊式平面圖餵入圖庫，之後AI技術就能自動針對平面圖進行文字定位，以及印刷體、手寫、蓋章等不同字體的比對偵錯，與謄本不符之處，再以人工偵查確認，即可確保消費者拿到的不動產說明書，減少了日後出現糾紛的可能性。

又如累積40多年成交經驗，且主動擴大調查彙整而成之強大資料庫，更結合政府的土壤液化潛勢區、地質敏感區、使用執照等系統資訊揭露。

而從信義房屋對真實賣方所進行的問卷調查也發現，當賣方被問到「售屋過程中，認為信義房屋的哪些服務是最有幫助？」在可複選3項的情況下，「產權調查比較完整」，共獲得81.3%賣方肯定。

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