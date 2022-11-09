平鎮為何變小車站？呂玉玲：希望政府會做事要趕快做

我是廣告 請繼續往下閱讀
民進黨桃園市長候選人鄭運鵬致詞時表示，很感謝鄭文燦對鐵路地下化的堅持，如果沒有推動地下化的工程，平鎮就不會有一個火車站。呂玉玲接著一上台就直指鄭運鵬表示，「我要糾正一下鄭運鵬，在高架化時已經有規劃設置平鎮車站，後來改成地下化也是支持」。
呂玉玲說，政治歸政治，建設歸建設，只要是好的建設大家都會全力支持，但等了8年，車站還沒到來，去年就開工過一次，今天又一次開工典禮。呂玉玲說，「希望政府會做事，要趕快做」。
呂玉玲表示，新增計畫從中壢延伸到平鎮設站，高架改成地下，跟鐵道局開過多次會議，希望人口有55.6萬人，是全桃園市第三大城市的平鎮，要有一個像是台北或是新北板新車站那樣的大站，而不是一個通勤車站。呂玉玲說，本來都已經規劃好了，106年可行性規劃、環評都已通過，但很遺憾大車站不見了，最後變成一個通勤站。
「我們不是次等公民，為何不能有大車站？」呂玉玲強調，有腹地，所有行政程序也都通過了，為何變成一個小車站？呂玉玲最後表示，今天的動工典禮，語重心長，希望今天的動工照期程走，行政院會做事，也請今天在場的行政團隊再考量一下，平鎮是人口第三大的地方，在這個區段有十萬人次搭車，是否能給平鎮帶來更好的發展，重新檢討研究。
針對呂玉玲希望能在平鎮設大車站而不是通勤小站，鄭運鵬會後受訪時表示，地下站的站體都在地下，所以平鎮朋友的需要、運量都會被滿足，而且台鐵地下化的改善計畫也多了桃園醫院站、中原大學站以及中路站，未來民眾可以透過這個台鐵地下站，有更多生活跟通勤上面的方便。