因心腹遭除名？胡錦濤中共二十大「被離場」 日媒揭內幕
雖然中國共產黨第二十次人民代表大會（二十大）已經落幕，中共總書記習近平也在一中全會後開啟了第三任期，但是在二十大閉幕會上，中共前總書記胡錦濤「被離場」的畫面，仍在眾人腦中揮之不散。日媒近來揭發事件內幕，指出當時是因為胡錦濤曾經指定的「隔代接班人」胡春華位在常委名單上，才會引起「胡錦濤之亂」。
根據《夕刊富士》報導，資深記者峯村健司針對胡錦濤「被離場」一事進行深度報導分析，指出胡錦濤雖然在2015年時被診斷出罹患帕金森氏症，中國官媒《新華社》也在英文推特上稱胡錦濤身體不適所以提前離席。「但是從他不需攙扶就能出席開幕式來看，很難想像到了閉幕式時，健康狀況會急轉直下，因此這個說法不是非常的充分」。
峯村健司向熟悉中國政治的美國政府相關人士進行訪談，在調查後發現，胡錦濤在閉幕式當天得知政治局委員從2002年起的25人減少1人，而減少的那一人正是胡錦濤大力推薦的胡春華，「胡錦濤在閉幕式上想要重新確認名單，卻遭到制止。」
當時胡錦濤想要翻閱桌上文件確認名單，坐在他左側的人大委員長栗戰書隨即閃電出手，將文件壓在桌上不給胡錦濤看，同時向胡錦濤說了幾句話。有唇語專家分析，當時栗戰書說的話是「別看啦！都定了」。隨後胡錦濤便被架離會場。