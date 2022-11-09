COFFEE LAW推獺祭清酒特調　ARTIFACTS招財貓牆「銀」客

▲文青咖啡廳COFFEE LAW攜手時尚選品店ARTIFACTS，跨界打造「日本迎福祭」降臨台北東區，期間限定推出獺祭清酒特調搭配甜點，微醺超Chill。一次派出32隻ARTIFACTS超人氣太空銀招財貓坐鎮櫥窗「銀」客，有夠萌。（圖／記者蕭涵云攝）
▲文青咖啡廳COFFEE LAW攜手時尚選品店ARTIFACTS，跨界打造「日本迎福祭」降臨台北東區，期間限定推出獺祭清酒特調搭配甜點，微醺超Chill。一次派出32隻ARTIFACTS超人氣太空銀招財貓坐鎮櫥窗「銀」客，有夠萌。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2022-11-09 20:52:28

最具藝術話題的文青咖啡廳COFFEE LAW又有新創意！攜手時尚選品店ARTIFACTS跨界打造「日本迎福祭」降臨台北東區，期間限定推出獺祭清酒特調搭配甜點，迎接超Chill微醺季節。ARTIFACTS更派出超人氣太空銀招財貓助攻，在櫥窗外就可以看見32隻貓貓大軍朝你招手「銀」客，絕對又將掀起一窩蜂打卡熱潮。

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這次推出兩款限定特調「獺祭清酒桂花釀拿鐵」與「獺祭清酒蜜柑青葡冰茶」，其中「獺祭清酒桂花釀拿鐵」選用知名清酒品牌「獺祭大吟釀」系列作為拿鐵主要風味，搭配小農自製桂花釀，清新桂花香及清酒米香同時入喉，細緻的酒香韻味綿延，是杯柔和帶秋天氣息的風味拿鐵。

COFFEE LAW秋季清酒限定特調，選定獺祭大吟釀作為基底，「獺祭清酒桂花釀拿鐵」以招牌拿鐵搭配小農自製桂花釀，清酒米香與桂花馨香融合在一起，熱飲喝得到清香感、冰涼冷飲則酣甜風味更足；眾多人一喝便愛上的「獺祭清酒蜜柑青葡冰茶」，在冰涼的鐵觀音茶湯加入台灣蜜柑汁、及獺祭清酒浸泡的青葡萄，喝得到果粒的馥郁口感，層次豐富。

▲左起：獺祭清酒奶油生乳捲、獺祭清酒熟布丁、獺祭清酒蜜柑青葡冰茶、獺祭清酒桂花釀拿鐵。（圖／記者蕭涵云攝）
▲左起：獺祭清酒奶油生乳捲、獺祭清酒熟布丁、獺祭清酒蜜柑青葡冰茶、獺祭清酒桂花釀拿鐵。（圖／記者蕭涵云攝）
COFFEE LAW更將獺祭大吟釀酒液混入十勝鮮奶油打造兩款全新甜點，「獺祭清酒奶油生乳捲」以日本麵粉製作蛋糕，包覆滿滿綿密口感的生乳奶油，入口即融的輕盈滋味，彷彿一秒到日本。將獺祭大吟釀拌入布丁一起蒸烤、同時也以酒香鮮奶油覆蓋其上的「獺祭清酒熟布丁」， 由底層的焦糖液襯托出酒香熟布丁的香醇滋味。入口柔和、豐沛米香的獺祭大吟釀，為期間限定餐飲帶來淡雅討喜的甘甜。

不過現場最討喜的，莫過於ARTIFACTS大受歡迎的招手招財貓！出自德國漢堡DONKEY創意工作室之手，將日本經典招財貓擺飾玩轉成簡約時尚的風格，並以輕量環保塑料替換原始陶瓷材質，從過去爆紅的霧面馬卡龍色，到最新現代感十足的太空銀招財貓，每回現身總令眾人尖叫。這次一口氣請出32隻霸氣招財貓在櫥窗坐鎮，燦亮耀眼很吸睛。

即日起至12/11，與太空銀招財貓櫥窗合照並打卡@mycoffeelaw，即可免費兌換「獺祭清酒甜點」一個；在COFFEE LAW敦南概念店消費滿100元，還可獲得ARTIFACTS招財貓系列商品「100元折價券」。活動期間於ARTIFACTS敦南旗艦店／微風廣場店，凡消費就送「COFFEE LAW獺祭清酒系列商品折抵／兌換券」乙張。

▲有貓出沒！快來找ARTIFACTS太空銀招財貓貓大軍。（圖／記者蕭涵云攝）
▲有貓出沒！快來找ARTIFACTS太空銀招財貓貓大軍。（圖／記者蕭涵云攝）
▲COFFEE LAW大片玻璃窗上也有橘色ARTIFACTS招財貓身影。（圖／記者蕭涵云攝）
▲COFFEE LAW大片玻璃窗上也有橘色ARTIFACTS招財貓身影。（圖／記者蕭涵云攝）
▲32隻太空銀招財貓貓大軍櫥窗招手。（圖／記者蕭涵云攝）
▲32隻太空銀招財貓貓大軍櫥窗招手。（圖／記者蕭涵云攝）

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