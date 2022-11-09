COFFEE LAW推獺祭清酒特調　ARTIFACTS招財貓牆「銀」客

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COFFEE LAW秋季清酒限定特調，選定獺祭大吟釀作為基底，「獺祭清酒桂花釀拿鐵」以招牌拿鐵搭配小農自製桂花釀，清酒米香與桂花馨香融合在一起，熱飲喝得到清香感、冰涼冷飲則酣甜風味更足；眾多人一喝便愛上的「獺祭清酒蜜柑青葡冰茶」，在冰涼的鐵觀音茶湯加入台灣蜜柑汁、及獺祭清酒浸泡的青葡萄，喝得到果粒的馥郁口感，層次豐富。
COFFEE LAW更將獺祭大吟釀酒液混入十勝鮮奶油打造兩款全新甜點，「獺祭清酒奶油生乳捲」以日本麵粉製作蛋糕，包覆滿滿綿密口感的生乳奶油，入口即融的輕盈滋味，彷彿一秒到日本。將獺祭大吟釀拌入布丁一起蒸烤、同時也以酒香鮮奶油覆蓋其上的「獺祭清酒熟布丁」， 由底層的焦糖液襯托出酒香熟布丁的香醇滋味。入口柔和、豐沛米香的獺祭大吟釀，為期間限定餐飲帶來淡雅討喜的甘甜。
不過現場最討喜的，莫過於ARTIFACTS大受歡迎的招手招財貓！出自德國漢堡DONKEY創意工作室之手，將日本經典招財貓擺飾玩轉成簡約時尚的風格，並以輕量環保塑料替換原始陶瓷材質，從過去爆紅的霧面馬卡龍色，到最新現代感十足的太空銀招財貓，每回現身總令眾人尖叫。這次一口氣請出32隻霸氣招財貓在櫥窗坐鎮，燦亮耀眼很吸睛。
即日起至12/11，與太空銀招財貓櫥窗合照並打卡@mycoffeelaw，即可免費兌換「獺祭清酒甜點」一個；在COFFEE LAW敦南概念店消費滿100元，還可獲得ARTIFACTS招財貓系列商品「100元折價券」。活動期間於ARTIFACTS敦南旗艦店／微風廣場店，凡消費就送「COFFEE LAW獺祭清酒系列商品折抵／兌換券」乙張。