南投醉男發酒瘋！半夜持球棍揍人 無辜清潔工被打到失明
一名住在南投的王姓男子，日前與友人在台中聚會喝酒後，朋友開他的車要帶他回家，卻在途中把他車停在一家超商前，王男睡醒後見狀，因此遷怒到正在超商前洗招牌的2名清潔工，從車內拿出棒球棍就狂毆清潔工，造成其中一名李姓清潔工全身多處骨折、右眼失明，警方獲報趕來，也一度擋不住正在發酒瘋的王男，導致1名警員手、膝蓋受傷，南投地院依殺人未遂罪判處7年，恐嚇危害安全、毀損、妨害公務等罪名合併執行7月，得易科罰金。
全案發生在去年12月24日凌晨2時許，該名王姓男子喝醉酒見清潔工不爽，就以棒球棒狂毆李姓清潔工頭部，甚至還邊打邊問「死了沒有，如果死了就算了」，導致其傷勢嚴峻，右眼球破裂、氣胸，還有多處骨折，倒在地上無法反擊才停手；警方到場，王男還持續叫囂、辱罵三字經，雙方衝突之際又讓1名警員手、膝蓋受傷，最後才遭上銬帶回。而被毆打的李姓清潔工，所幸送醫後無生命危險，但右眼視力失去光感，合併視神經萎縮及黃斑部裂孔，意即從此失明。
法院開庭審理時，王男仍無悔意，還辯稱只有重傷害的犯意，並非想把人打死，法官認為，王男對被害人說「死了沒有，如果死了就算了」，若主觀上真無殺人之意，怎可能對倒在地上生死未卜的人，說出如此不在乎其存活與否，就算死亡亦不以為意的言詞？因此一審依殺人未遂罪判處7年，恐嚇、毀損、妨害公務分別判處3、4月，3罪合併執行7月，得易科罰金。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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