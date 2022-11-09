住院又出院！高虹安露針頭密會楊文科 沈慧虹嘆利益交換
民眾黨新竹市長候選人高虹安涉貪汙、抄襲、歧視等爭議不斷，今日更稱因要自清，故查找資料導致過度疲勞，所以住院；不過，才沒多久，今天下午高虹安突現身新竹縣政府進入縣長室與國民黨籍縣長楊文科會面，還刻意捲起袖子露出插著點滴針頭的手臂，再度引發論戰與譁然。民進黨新竹市長候選人沈慧虹今（9）日晚間對此表示，自己很驚訝，這樣的密會恐怕是政治利益交換，不過高虹安身體看起來有好轉，「我還是要請她多保重身體」。
沈慧虹說，看到高虹安與楊文科會面談到大新竹合併的新聞，自己其實很驚訝，因為當時前新竹市長林智堅提出大新竹合併升格，就是楊文科與高虹安的反對下胎死腹中。
沈慧虹說，今天高虹安密會楊文科，恐怕是「提籃假燒金」、政治利益交換；沈慧虹也說，不過，高虹安看起來身體有好轉，「我還是要請她多保重身體」。
另外，民眾黨主席柯文哲護航高虹安，還稱對高虹安的攻擊很「沒品」，引發譁然，沈慧虹今日下午於民進黨中央出席記者會前表示，高虹安涉及貪污的部分，對就是對、錯就是錯，面對這些問題，今天在民眾黨全場記者會打著清廉大旗，卻還是在模糊焦點，柯文哲也一直在對新竹的建設企圖抹黑，這些都沒有證據，只看到口水。