醫師節前夕　法務部長表揚5名優秀醫師

11月12日是醫師節，法務部今（9）日與媒體茶敘時，特地表揚在法醫所、監所服務的蕭開平、尹莘玲、羅澤華、曾柏元及藍英哲共5位醫師，由法務部長蔡清祥頒發感謝狀。蔡清祥表示，法醫師跟牙醫師的奉獻及付出，一定要表揚及感謝，希望法醫制度能跟著世界潮流邁進、並駕齊驅。
蕭開平在法醫所尚未成立前，就在高檢署法醫中心擔任法醫顧問，受地檢署委託執行法醫鑑驗工作，並協助研擬《法醫研究所組織法》草案，直到2017年自法醫所退休，目前擔任高檢署法醫顧問，在法醫所任內執行各項研究發展及辦理法醫解剖鑑定業務，建立濫用藥物、酒駕、藥駕及病駕等指標，並致力於反毒工作，退休後深耕法醫學教育，全心投入於我國法醫制度與人才培訓的規劃及執行。
尹莘玲為首位女法醫，在高雄醫大法醫部門期間進一步深化及促成與法務部業務上的合作，也為我國培養更多優秀的法醫人才。
羅澤華為桃園市聯新國際醫院助理副院長，曾參與華航、新航、復興航空等空難的相驗工作。今年起更擔任法醫專業解剖訓練之導師，精進新進法醫師之專業知識與解剖能力，對提升法醫解剖鑑驗品質，功不可沒。
曾柏元為法醫研究所副研究員，專責法醫解剖鑑定業務，同時擔任法醫所法醫病理實驗室主管，協助實驗室通過財團法人全國認證基金會(TAF)認證，不斷提升法醫鑑驗品質，以確保法醫鑑定報告之客觀、公正與精確性。
藍英哲是矯正署特約醫師，在醫師人力不足的台東、屏東偏鄉，獨自一人長年赴泰源、東成、岩灣等技能訓練所、屏東監獄、台東監獄為受刑人看診，不因病人身分影響看診品質。