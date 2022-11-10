好市多掰了國泰卡！不換卡多利金恐歸零　換發疑問一次看

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無論後續是否換發新卡，國泰Costco聯名卡可使用至2023年8月7日，不需要自行取消卡片，但期限過後無論是好市多賣場、一般商家皆無法使用。並且聯名卡合約結束前，國泰也會主動換發給原卡友，即便已經收到新Cube卡，在明年8月7日前好市多聯名卡仍可正常使用。
2、未折抵完多利金，還可以到好市多店內使用？
若是在好市多聯名卡到期後，仍有未使用完的多利金將會自動轉換為刷卡金，已換發Cube卡的卡友，可用來折抵信用卡帳單；若是沒有換發Cube卡，在持卡人停只使用國泰信用卡全利達一年後，銀行方將有權取消已累積的所有現金回饋。也就是說不打算換卡的用戶，千萬別忘記在期限內將多利金使用完畢。
3、換發Cube卡有什麼福利嗎？需要注意什麼？
卡友於換發CUBE卡後30天內任刷3筆一般消費，且持有國泰世華CUBE App（原網銀App），享首刷禮300點小樹點，若本身就是CUBE卡友，在聯名卡換卡時同樣享有首刷禮優惠。不過國泰CUBE卡首年享免年費外，次年起收取1800元，因此要記得申辦電子帳單或是正卡年消費12次（含）以上、正（附）卡年消費達18萬（含）以上，只要符合以上任一條件就達「免年費門檻」。
4、不想收到國泰Cube卡？
若是不願換發國泰Cube卡，可以撥打客服專線申請，接通電話後需要輸入身分證號，以及密碼（國曆生日組成的4數字）即可完成不換發申請；也可以利用國泰智能客服「阿發」，省去等待轉接的時間，在對話框中選取「Costco屆期說明」，輸入「不須換發Cube卡」，就能輕輕鬆鬆完成申辦。並且無論是否換發國泰Cube卡，在2023年8月7日到期前，都不影響好市多聯名卡使用。
5、換發國泰Cube卡可以在好市多使用?
不可以！好市多國泰聯名卡合約到期後，好市多將與其他銀行簽訂聯名卡合約，因此原先好市多國泰聯名卡將在到期後失效，無論是在好市多賣場、一般消費皆不可使用，因此國泰世華主動將原卡友換發成「cube卡」，若是不願成為cube卡友，就要記得撥打客服電話、線上申辦「不換發」。
6、若是不想辦新的聯名卡，就不能到好市多加油站消費了嗎？
事實上好市多加油站，不僅提供刷聯名信用卡，還有購物儲值卡兩種結帳方案。若是不願申辦新好市多聯名卡，也可以到賣場服務窗口出示好市多會員卡，證明你是會員，申請現金儲值卡，並且按時儲值現金，一樣可以在好市多加油，也可在賣場結帳使用。首次須儲值1000元台幣，後續每次最低儲值金額為新台幣500元，持卡人亦可於退貨櫃台申辦儲值卡全部餘額退費，與聯名信用卡最大差異是沒有回饋金，若是每月消費金額龐大的民眾可能就需要考慮一下了。（若非好市多會員使用需加收5%服務費，於當日申辦臨時購物證）