黃國昌控蔡適應施壓國防部　羅智強呼籲「退選謝罪」

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羅智強質疑，黃國昌指國防部賤賣林口干城二村土地，讓天道盟獲得都更40億暴利，國防部官員親口承認，是因遭民代施壓才妥協出售眷地，而該民代就是蔡適應。他呼籲國防部，不應繼續幫蔡適應圓謊，而蔡也不應再迴避。
羅智強指出，行政院已指示國防部「毋須再予處分眷地」，依都更相關規定，已申請報核的都市更新事業計畫，國防部就不應辦理土地標售，但蔡適應以立法院外交國防委員會召委身分，兩度出面召開眷改土地標售相關會議，最後國防部同意標售土地，公文上並清楚載明，是依照「蔡適應辦公室會議結論辦理」。
羅智強也提到，黃國昌揭露蔡適應施壓國防部標售眷地，助「天道盟太陽會」黑道財團，透過都更炒地，牟取暴利，面對如此嚴重指控，蔡適應居然只回應「打錯人了、與我無關」，為何不敢告黃國昌捍衛自己清白？
最後，羅智強質疑，蔡適應還沒當上市長，就當黑道門神，若當上市長，將如何吞食公家利益、魚肉鄉民？黃國昌指控事證確鑿，檢調還不偵辦？監察院還繼續裝睡？國防部還要繼續護航，當蔡適應替死鬼？黃國昌指控事證確鑿，蔡應該退選謝罪！
針對遭指控施壓國防部賣地，蔡適應今受訪表示，此事他已經回應，並清楚說明整個過程，該案於民國103、104年確定要推動國有土地標售案，當時自己連立委身份都還不是，收到陳情案是因為地主覺得，標售過程進度太慢，盼能按照規定辦理，政府依法令執行，也不知情後續標到廠商，也樂觀其成移送檢調。他也強調，陳情地主只是一般地主，並無任何特別背景。