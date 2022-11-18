專訪／《咕咕叫》阿敏原本不是楊麗音　游安順曝換角過程

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搬遷到台北之後，家中依舊會擺滿3、4張麻將桌，父親也會簽六合彩，沈迷賭博最終還是一敗塗地。突然多了一名小姨太，讓家庭氣氛變怪異，在一個不健康的家庭中成長，55歲的游安順學會逆向思考：「反而變得比較能夠看見改變的方法，盡量避免悲劇發生。」楊麗音的舅舅沈迷於賽鴿，覺得每次都有機會贏，憶起童年往事：「舅舅賽鴿贏就會分紅給大家，輸的時候我就會不小心吃到一些鴿子肉，進補。」
第一次看到劇本時，楊麗音覺得故事很有味道：「他沒有很直接告訴觀眾阿欽師的兒子失蹤，而是透過一件件事情當中的蛛絲馬跡，從阿欽師半夜彷彿聽見電話聲響衝下樓，再透過阿敏的提醒去說明，你才知道家裡發生什麼事情，像剝洋蔥一樣慢慢揭開。」得知要重返大銀幕拍攝電影，游安順難掩喜悅：「整個就是我心狂野，可以接到電影又是戲裡面的男主角，不管阿欽師的角色有多麽令人討厭，就是想要把這件事情去完成。」楊麗音加碼爆料老友游安順看完電影後大喊：「我好討厭我自己！」男主角阿欽師的外在有殘缺，是用來平衡他難相處的個性，這一點小巧思是游安順提議導演置入的安排。
「阿敏」的角色原本不是由楊麗音接演，游安順說明：「導演之前就有鎖定麗音姐，但覺得時間上不好安排，然後她比較貴一點，所以導演想說找一個比較像阿敏個性的演員，但知名度不能太高才不會影響劇情。」第一天南下開拍時，就聽到「原本的阿敏」好像身體不舒服辭演，至於是「不能」還是「不敢」下來演，游安順坦言也沒有得到一個確定答案。楊麗音剛開始得知找到人演阿敏，恭喜游安順之餘還開玩笑：「下次有緣，我們再來當夫妻！」沒想到多年好友游安順把話記在心裡，在因緣際會下就向導演舉薦她，在開拍第10天，楊麗音火速加入劇組和大家一起追趕進度，也才成就《一家子兒咕咕叫》這齣電影。
電影劇情加入傳統喪葬儀式「牽亡陣」，象徵帶領亡魂走過奈何橋、五獄十殿等關卡通往極樂世界，在開拍前楊麗音自己有向當地廟宇祈求平安，也特別交代劇組，要告知四方的好兄弟跳牽亡陣是在拍戲不要當真。為了完美呈現演出，楊麗音每天帶著4塊響板在片場勤奮練習，敲到游安順都說：「回飯店沒聽到敲打聲還會睡不著呢！」由於這場戲需要顧慮到走位、鏡頭以及角色情感等多項考驗，拍攝時間也跟著拉長，59歲的楊麗音除了有下腰動作，還要在長板上跳舞並維持平衡，最終拍到腳抽筋才完成，因為資深演員的敬業態度，才能成就一部好電影呈現在觀眾眼前。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。