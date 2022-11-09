中職／不再是7年6亞！兄弟連搬兩顆「紅色大石」奪2連霸

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猛象打線在首局前兩名打者就對王溢正造成傷害，首棒打者岳政華敲出長打後，接續的江坤宇補上適時安打，幫兄弟先馳得點，雖然2局上桃猿四番廖健富隨即用陽春砲追平比數，但下個半局，猛象打線由王威晨開始，福來喜、岳東華接續連三安，打回兄弟超前分，也把「姐姐」打下場。
一分領先的兄弟，在6局下由林書逸的二壘安打率先站上得點圈，下一棒王威晨的滾地球幫助他推進到三壘，而就在此時，桃猿內野竟「亂成一鍋粥」，游擊手馬傑森跟二壘手林立相撞在一起，三壘上代跑的宋晟睿坐收漁翁之利，跑回兄弟今晚第三分，也成為最關鍵的致勝分。
兩分落後的猿隊，8局上吹起反攻號角，桃猿先連敲兩支安打，兄弟當機立斷換上守護神呂彥青，雖然一上場就投出保送將壘包填滿，並讓陳晨威擊出帶有一分打點的內野滾地球，但隨即讓成晉敲出內野滾地球，化解危機的同時，也澆熄猿隊反撲氣焰。
兄弟今晚先發投手吳哲源繳出超水準成績，用91球投滿7局，僅被打出5支安打失兩分，拿下本場比賽勝投，同時囊括本場比賽單場MVP。
在台灣大賽對兄弟保持著「不敗神話」的王溢正今晚破功，僅投1.2局是生涯在台灣大賽的最低局數，被打5支安打失2分，吞下生涯台灣大賽的首敗，也沒能再次演出「單騎救主」的戲碼。