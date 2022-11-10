雙11咖啡今開搶！超商拿鐵、美式「買10送10」：只有3天
迎接重磅日雙11，繼7-11在APP開賣濃萃美式「買11送11」後，OK超商今（10）日起也鳴槍開跑，在APP推出「1111號咖啡店」活動，11月10日至11月12日期間，APP祭出大杯美式、大杯拿鐵20杯直接5折，相當於買10送10，且不限冰熱，再送OKPoint 1111點。
7-11連續七天在APP推出大杯濃萃美式每日限量「買11送11」，如果愛喝拿鐵的消費者，則不能錯過OKmart今（10）日開賣的半價拿鐵。OKmart在APP網路商城開跑「1111號咖啡店」活動，11月10日至11月12日限時三天，買大杯莊園級美式、拿鐵，不限冰熱，享20杯直接5折優惠，再送OKPoint 1111點。
此外，APP今起兩天同步祭出「1111の泡麵狂歡會」，包括味味A排骨雞碗麵3碗66元、味味一品原汁珍味牛肉麵3件168元、手打麵和風豚骨風味3件99元、台酒麻油雞麵／花雕雞麵3件159元，消費指定商品再送OKPoint 666點。
實體門市則在明（11）日舉辦一日限時活動，到全台OKmart門市買大杯莊園級美式或拿鐵，享買11送11的優惠之外，再推出OKCAFE指定飲品任選3杯111元，買特選招牌、經典可可、鍚蘭紅茶拿鐵、靜岡抹茶拿鐵，任選3杯都是111元。
7-ELEVEN即起至11月15日前，每天在OPEN POINT行動隨時取推出限量的大杯濃萃美式「買11送11」，平均每杯25元，每日凌晨0點限量補貨2萬組，通常到上午就會賣光缺貨，記得設定鬧鐘搶買；另有大杯拿鐵19杯、黑糖珍珠撞奶18杯、經典純奶茶22杯、精品美式13杯，皆享組合價711元，以上同品項、同規格及同價位可冰熱互換。