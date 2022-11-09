選舉將至　蘇貞昌：加強查緝境外勢力與資金介入

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蘇貞昌說明，例如行政院農業委員會研發「茶葉中多重元素檢驗方法」，能有效判別國產茶及境外茶外，台灣高等檢察署同樣運用打擊混摻茶聯繫平台，整合各部會、中央及地方力量，加以檢察署檢察官及調查局幹員也積極偵辦蒐證，從高雄茶行銷售的茶葉，鍥而不捨向上溯源至南投工廠倉庫，成功查獲107公噸的走私摻茶，透過跨部會合作努力，有效打擊混充茶的不法亂象。
此外在防範山林盜伐部分，內政部警政署保七總隊、刑事警察局於路口設置監視器、加強要道盤查等作為，與農委會林務局等相關部會通力合作，追緝盜採不法行為也都有重大收穫，均是殊值肯定的適例。
針對近期國內發生「詐欺集團囚禁凌虐」案件，蘇貞昌說，台灣不是柬埔寨，誰敢作奸犯科，政府必定徹底打擊，清剿到底。警方於本月1日及3日分別在新北淡水、桃園中壢偵破詐欺及人口販運集團將求職被害人囚禁凌虐的案件，並在內政部警政署長黃明昭親自坐鎮指揮下，共救出58名受害人，但仍不幸有3人遭凌虐致死，其不法犯行，令人髮指，對於警方積極偵辦、向上溯源，破獲惡行重大的犯罪集團，並已查獲共28人嫌犯、獲准羈押19人，對第一線檢警執法人員的勇於任事表現，特別給予高度肯定。
蘇貞昌指出，社會上有少數不肖分子為牟取不法利益，做出各種讓國人不能接受之事，但最重要的就是看政府的公權力作為是否有能力迅速破獲不法，而總統蔡英文在第一時間獲悉此事後，立即指示相關部會傾全力偵緝不法，同時應協助被害人鑑別、醫療及心理諮商等安置關懷事宜，後續請內政部警政署、各檢察署務必全力蒐證，將所有犯嫌繩之以法、從嚴究辦。
蘇貞昌進一步表示，警政署已自本月6日起執行新一波掃蕩詐欺集團、黑道幫派專案，也請警政署就類此涉及私刑拘禁情事，依法從重究辦，並應主動回溯清查失蹤人口，全力挖掘並救援被隱藏囚禁的被害人。
此外蘇貞昌也指示警政署透過「第三方警政」，結合地方政府行政力量，讓易滋生犯罪群聚的特定場所業者心生警惕，與警方共同打擊犯罪，如發現有行跡可疑人士出入，或有從事犯罪行為跡象者，應即時通報，絕不可有窩藏情事發生，另失蹤人口多為弱勢中的弱勢，一旦失蹤便求救無門，因此政府應主動積極追查失蹤人口源頭，同時針對行蹤異常的出入境人士加強追查並掌握行蹤。
針對網路標榜「高薪輕鬆賺錢」高風險徵才貼文，蘇貞昌請權責機關應即時通知平台業者配合下架，並循線追查，同時呼籲國人切勿被不法集團不合常理的工作條件所誘惑，讓自己身陷險境。並說明已在7月核定「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，請有關部會共同合作、貫徹執行，全面掃蕩詐欺集團，保護國人生命及財產安全。
隨後，蘇貞昌聽取交通部「道路交通安全改善執行情形」報告後表示，自己相當關注及重視道安議題，今天已是他第10次聽取相關報告，而他也大力支持相關經費，近期即核定「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，2年投入50億元，加強改善校園周邊、通學路徑，以及高齡與婦幼人口較多區域的周邊道路。
蘇貞昌指示交通部加速辦理路口安全改善工程，並督導地方政府將無號誌化路口的行車安全納入交安專案重點，另請警政署持續強化執行科技執法，以降低交通事故。強調交通部應以降低交通事故死亡人數為目標，並進一步盤點後續精進作為，提出辦法、對症下藥，並找出有效降低傷亡人數的解決之道，行政院定會全力支持。
針對內政部警政署及法務部「地方公職人員選舉治安維護與查賄制暴工作」報告，蘇貞昌指出，本次選舉共有9項地方公職人員選舉同時舉行，種類多且參選者眾，同時結合18歲公民權複決案舉辦，投開票所數量高達1萬7600多處，為歷年之最，因此選務及維安工作難度升高，請各有關單位全力以赴，審慎因應。
蘇貞昌表示，當前選舉態樣及大環境已與過去有所不同，以往影響選舉的是金錢或暴力，隨著科技進步，現在還包括各種資訊戰及境外勢力資金介入選舉等，因此對於本次選舉治安查賄工作，要求各有關部會在「賄、賭、外、假、安」方面，務必竭盡全力辦理相關工作。
在「賄」方面，蘇貞昌指出，查賄就是最好的反賄選宣導，目前已起訴63件賄選案件，後續請警政署持續嚴查，強化蒐證，提高起訴率。在「賭」方面，警政署已執行3波查察賭博專案，查獲超過1100多件，查扣近1億元賭資，請各查察機關持續密切掌握情資，除不定期掃蕩簽賭網站、賭盤盤口外，對於已破獲者，也應追溯源頭，揪出企圖影響選舉者究辦。
在「外」（境外勢力與資金介入）方面，蘇貞昌表示，台灣高等檢察署執行專案查緝地下通匯，查扣及凍結犯罪所得合計5億多元，涉案的匯兌或洗錢總額超過3900多億元，成果豐碩，但仍值得警惕。強調賄選、地下賭盤及境外資金介入，都是嚴重影響選舉公平性的重要因素，請各查察機關持續努力，統合相關查察資源，無時限、無上限及無底限，嚴查嚴辦，展現政府維護選舉公正、公平的決心。
在「假」方面，蘇貞昌要求各查察機關，如有接獲企圖干預選舉的假訊息，應在第一時間嚴加查辦，另相關部會就主管業務如有錯假資訊，也務必第一時間對外即時澄清。此外為維護候選人的安全、投開票所的秩序，並發揮安定人心的作用，蘇貞昌表示，在「安」方面，請各有關部會，從預防到突發情況的因應，都要有所準備，務必嚴密做好維安工作。
蘇貞昌強調，政府有責任維護選舉的公平性，端正選風，讓人民選出好的人在公職位上，才能讓國家進步、社會安定、台灣有希望，這也是大家的職責所在，請務必全力以赴。