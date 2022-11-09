選舉將至　蘇貞昌：加強查緝境外勢力與資金介入

▲蘇貞昌今日召開治安會報，對於選舉將至要求各部會加強查緝影響選舉公平性的境外勢力與資金介入。（圖／行政院提供）
▲蘇貞昌今日召開治安會報，對於選舉將至要求各部會加強查緝影響選舉公平性的境外勢力與資金介入。（圖／行政院提供）

記者陳威叡／台北報導

2022-11-09 23:28:54

行政院長蘇貞昌今（9）日主持治安會報時，對於選舉將至，關於選舉治安維護與查賄制暴工作，命各部會針對「賄、賭、外、假、安」等方面進行查緝，包括持續嚴加查賄、掃蕩選舉賭博案件、加強查緝嚴重影響選舉公平性的境外勢力與資金介入、即時澄清干預選舉的假訊息等，並要在第一時間嚴加查辦，以及做好各項選務準備工作，以維護候選人安全及投開票所秩序，發揮安定人心的作用。

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蘇貞昌於致詞時表示，國內治安在行政團隊努力下，滿意度雖獲得提升，但隨著國人對於治安各方面的要求提高，期許相關單位仍需持續精進努力，使國人對整體社會治安更滿意及放心。另肯定近來內政部警政署與相關部會同仁在掃黑、緝毒、打詐的團結合作與努力付出，各部會若能發揮行政一體的團隊精神，必能提升施政成效，

蘇貞昌說明，例如行政院農業委員會研發「茶葉中多重元素檢驗方法」，能有效判別國產茶及境外茶外，台灣高等檢察署同樣運用打擊混摻茶聯繫平台，整合各部會、中央及地方力量，加以檢察署檢察官及調查局幹員也積極偵辦蒐證，從高雄茶行銷售的茶葉，鍥而不捨向上溯源至南投工廠倉庫，成功查獲107公噸的走私摻茶，透過跨部會合作努力，有效打擊混充茶的不法亂象。

此外在防範山林盜伐部分，內政部警政署保七總隊、刑事警察局於路口設置監視器、加強要道盤查等作為，與農委會林務局等相關部會通力合作，追緝盜採不法行為也都有重大收穫，均是殊值肯定的適例。

針對近期國內發生「詐欺集團囚禁凌虐」案件，蘇貞昌說，台灣不是柬埔寨，誰敢作奸犯科，政府必定徹底打擊，清剿到底。警方於本月1日及3日分別在新北淡水、桃園中壢偵破詐欺及人口販運集團將求職被害人囚禁凌虐的案件，並在內政部警政署長黃明昭親自坐鎮指揮下，共救出58名受害人，但仍不幸有3人遭凌虐致死，其不法犯行，令人髮指，對於警方積極偵辦、向上溯源，破獲惡行重大的犯罪集團，並已查獲共28人嫌犯、獲准羈押19人，對第一線檢警執法人員的勇於任事表現，特別給予高度肯定。

蘇貞昌指出，社會上有少數不肖分子為牟取不法利益，做出各種讓國人不能接受之事，但最重要的就是看政府的公權力作為是否有能力迅速破獲不法，而總統蔡英文在第一時間獲悉此事後，立即指示相關部會傾全力偵緝不法，同時應協助被害人鑑別、醫療及心理諮商等安置關懷事宜，後續請內政部警政署、各檢察署務必全力蒐證，將所有犯嫌繩之以法、從嚴究辦。

蘇貞昌進一步表示，警政署已自本月6日起執行新一波掃蕩詐欺集團、黑道幫派專案，也請警政署就類此涉及私刑拘禁情事，依法從重究辦，並應主動回溯清查失蹤人口，全力挖掘並救援被隱藏囚禁的被害人。

此外蘇貞昌也指示警政署透過「第三方警政」，結合地方政府行政力量，讓易滋生犯罪群聚的特定場所業者心生警惕，與警方共同打擊犯罪，如發現有行跡可疑人士出入，或有從事犯罪行為跡象者，應即時通報，絕不可有窩藏情事發生，另失蹤人口多為弱勢中的弱勢，一旦失蹤便求救無門，因此政府應主動積極追查失蹤人口源頭，同時針對行蹤異常的出入境人士加強追查並掌握行蹤。

針對網路標榜「高薪輕鬆賺錢」高風險徵才貼文，蘇貞昌請權責機關應即時通知平台業者配合下架，並循線追查，同時呼籲國人切勿被不法集團不合常理的工作條件所誘惑，讓自己身陷險境。並說明已在7月核定「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，請有關部會共同合作、貫徹執行，全面掃蕩詐欺集團，保護國人生命及財產安全。

隨後，蘇貞昌聽取交通部「道路交通安全改善執行情形」報告後表示，自己相當關注及重視道安議題，今天已是他第10次聽取相關報告，而他也大力支持相關經費，近期即核定「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，2年投入50億元，加強改善校園周邊、通學路徑，以及高齡與婦幼人口較多區域的周邊道路。

蘇貞昌指示交通部加速辦理路口安全改善工程，並督導地方政府將無號誌化路口的行車安全納入交安專案重點，另請警政署持續強化執行科技執法，以降低交通事故。強調交通部應以降低交通事故死亡人數為目標，並進一步盤點後續精進作為，提出辦法、對症下藥，並找出有效降低傷亡人數的解決之道，行政院定會全力支持。

針對內政部警政署及法務部「地方公職人員選舉治安維護與查賄制暴工作」報告，蘇貞昌指出，本次選舉共有9項地方公職人員選舉同時舉行，種類多且參選者眾，同時結合18歲公民權複決案舉辦，投開票所數量高達1萬7600多處，為歷年之最，因此選務及維安工作難度升高，請各有關單位全力以赴，審慎因應。

蘇貞昌表示，當前選舉態樣及大環境已與過去有所不同，以往影響選舉的是金錢或暴力，隨著科技進步，現在還包括各種資訊戰及境外勢力資金介入選舉等，因此對於本次選舉治安查賄工作，要求各有關部會在「賄、賭、外、假、安」方面，務必竭盡全力辦理相關工作。

在「賄」方面，蘇貞昌指出，查賄就是最好的反賄選宣導，目前已起訴63件賄選案件，後續請警政署持續嚴查，強化蒐證，提高起訴率。在「賭」方面，警政署已執行3波查察賭博專案，查獲超過1100多件，查扣近1億元賭資，請各查察機關持續密切掌握情資，除不定期掃蕩簽賭網站、賭盤盤口外，對於已破獲者，也應追溯源頭，揪出企圖影響選舉者究辦。

在「外」（境外勢力與資金介入）方面，蘇貞昌表示，台灣高等檢察署執行專案查緝地下通匯，查扣及凍結犯罪所得合計5億多元，涉案的匯兌或洗錢總額超過3900多億元，成果豐碩，但仍值得警惕。強調賄選、地下賭盤及境外資金介入，都是嚴重影響選舉公平性的重要因素，請各查察機關持續努力，統合相關查察資源，無時限、無上限及無底限，嚴查嚴辦，展現政府維護選舉公正、公平的決心。

在「假」方面，蘇貞昌要求各查察機關，如有接獲企圖干預選舉的假訊息，應在第一時間嚴加查辦，另相關部會就主管業務如有錯假資訊，也務必第一時間對外即時澄清。此外為維護候選人的安全、投開票所的秩序，並發揮安定人心的作用，蘇貞昌表示，在「安」方面，請各有關部會，從預防到突發情況的因應，都要有所準備，務必嚴密做好維安工作。

蘇貞昌強調，政府有責任維護選舉的公平性，端正選風，讓人民選出好的人在公職位上，才能讓國家進步、社會安定、台灣有希望，這也是大家的職責所在，請務必全力以赴。

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