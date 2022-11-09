鐵路地下化平鎮段今動工　鄭文燦感謝這2人

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鄭文燦指出，桃園鐵路地下化能促進都市發展、縫合前後站，是非常重大的建設工程，現在要選舉了，有人(指國民黨桃園市長候選人張善政)跳出來說過去幫他爭取鐵路下化，今天平鎮段動工了，又稱這是一個選舉的動作，他認為張善政會這樣說，表示根本不了解桃園。
鄭文燦提到，桃園鐵路地下化路線全長17.95公里，未來將消除20個平交道、8座陸橋、8處地下道，沿線的鐵路路廊將轉型成為林蔭大道，除了既有的桃園、內壢及中壢車站之外，將增設5處通勤站，其中鳳鳴站、平鎮站的增設，以及桃園站、中壢站的改造都已經動工，「明明早就動工卻說是選舉動作，難道現場的工作人員都是臨時演員嗎？」
鄭文燦說，當國民黨執政時，在張善政擔任院長的期間，行政院發函給桃園市政府，說中央只願意負擔200億元，其他848億元要由桃園市政府負擔，「這我不能理解，台鐵是桃園開的嗎？台鐵是服務全國的人民，為什麼要讓桃園負擔八成?」
鄭文燦表示，蔡英文總統上任後，桃園鐵路地下化方案歷經3任院長，最後在市籍立法委員，及鄭運鵬跟交通部與行政院溝通下，蘇貞昌院長核定桃園鐵路地下化的綜合規劃，經費分攤則比照高雄方案，由中央負擔75%，地方政府負擔25%、約257億元，大幅減少地方政府財政負擔。
鄭文燦說明，桃園鐵路地下化分為8個標案推動，其中平鎮車站路段地下化工程（CJ18標）全長約3.74公里，施工過程需橫跨老街溪，是工程難度最高、所需經費最多的標案，也是奠基桃園桃園鐵路地下化最重要的里程碑，在今天動工後，預計119年通車啟用，但在115年5月將優先完成平鎮臨時站，讓市民朋友往返南北更方便。
鄭文燦表示，目前桃園的重大交通建設項目是全國最多，工程推動過程大多會遭遇許多困難，沒有幫忙也不要說空話，口水會過去，建設、美好會留下，桃園正在轉型，進步的腳步不能停，未來站在新的起跑點持續邁進。