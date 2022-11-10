各地晴朗！台中濃霧特報 週末「乾空氣籠罩」恐再飆高溫
中央氣象局表示，今、明（10日、11日）兩天臺灣東北部、東部地區及基隆北海岸有局部短暫雨，並有局部較大雨勢，大臺北、 東南部地區、馬祖及北部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴的天氣；今日東北部地區有局部大雨發生的機率；今、明兩天夜間至清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，今晨(10日)因「輻射冷卻效應」，帶來偏低的氣溫及中部的局部濃霧。截至4：53各地區平地最低氣溫，北部約18.9度，中部19.9度，南部19.5度，東部17.5度。
吳德榮說明，最新(9日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明(11日)兩天桃園以南依舊晴朗，大台北多雲時晴，僅北海岸、東北部偶有局部、少量降雨的機率；各地舒適微熱、早晚涼，中南部晨間有局部霧。溫度方面，北部約為19至30度，中部20至33度，南部19至33度，東部18至32度。
最新模式模擬顯示，週末(12、13日)乾空氣籠罩，各地晴朗穩定，中南部晨間有局部霧；白天暖熱、各地區高溫將推升至33、34度，夜間輻射冷卻氣溫偏低，日夜溫差大，應注意！下週日晚起至週三(16日)東北風影響，大台北、東半部轉有局部短暫雨，北台轉涼；桃園以南晴時多雲，中南部氣溫稍降。（編輯：陳苾暐）