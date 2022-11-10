期中選舉拉鋸！誰掌國會難說準　美股道瓊跌逾600點

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截至發稿時間為止，根據美國《有線電視新聞網》（CNN）預測，民主黨目前在參院拿下48席，共和黨則贏得49席，若共和黨想奪下參院，應該還須獲得2席，目前難以斷定誰能打破雙方在參院各占50席的態勢。至於眾議院，共和黨則拿204席、民主黨187席，雙方距離218席的門檻都還有點距離。
其中，相較於亞利桑那州以及內華達州，喬治亞州的參議員選舉又更為激烈，民主黨籍現任參議員華諾克（Raphael Warnock）及共和黨對手前美式足球明星華克（Herschel Walker）差距僅0.5%，很可能皆無法取得簡單多數，依法將在12月舉行決選，並決定民主及共和黨誰能掌控參院。
美國總統拜登（Joe Biden）當地時間9日傍晚在談話中表示，民主黨仍有可能保住眾議院控制權，只是席位上會與共和黨非常接近，又說本次期中選舉民主黨所失去的席位，比過去40年的民主黨總統第1任期時都要少，聲稱整個選舉過程讓他「感覺很好」，雖然有些傳媒和權威人士預測會有所謂的紅色浪潮，但這沒有發生。
拜登並指出，如果共和黨贏得眾議院控制權，他也已做好合作的準備，但不會在對抗通膨和應對氣候危機上妥協，若共和黨真的贏得眾議院，希望對方把重點放在改善國人生活、讓政府維持良好運作，而不是去調查拜登本人、家人或執政政府。