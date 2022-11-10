無良公關公司急道歉！徐巧芯嗆法院見：現在哭哭來不及了
粉專「無良公關公司」晚間貼出一篇貼文，指出國民黨計畫找狗仔跟拍民進黨台北市長候選人陳時中，然而驚人的是，圖片中還有國民黨候選人蔣萬安、同黨籍市議員徐巧芯、立委洪孟楷及李德維簽名，引起軒然大波，讓當事人接連到警局報案。對此，「無良公關公司」9日晚間發出道歉文，不過徐巧芯並不領情，直接留言「現在哭哭已經來不及了！」
無良公關公司9日晚間發文表示「很抱歉造成大家的困擾與不開心，一開始的發文就是要請徐巧芯澄清，我有資料的出處跟引述，如果因為轉述我的資料而在中途因變造或轉發的情事，造成任何人的困擾，在這裡道歉，包括徐巧芯議員，也同樣接受任何來自警局的調查，也請警察先生可以直接聯繫我」。
「至於我小小粉專的毀譽完全不重要，也不希望造成任何人的困擾與難過，台派粉專們對我的生氣與關心我也都收到了，是我們不好，無端造成大家紛擾，不再回應任何留言或訊息，也不再發文，只求為台灣好的人真正團結，若台派粉專受到波及，請盡速與我訊息聯繫，需要證人我可隨時出席」。
對此，徐巧芯則直接在該貼文下方貼出主持人劉寶傑「我最歡血流成河了」的梗圖，並開酸「現在哭哭來不及了啦！」而另外原先無良公關公司所分享的文件貼文中，徐巧芯也直接留言「我正在去報警的路上，恭喜你」、「任何分享本篇或者跟著一起胡扯的，我都會一併蒐證提告」。蔣萬安競辦強調，該份文件是偽造的，蔣萬安沒看過、也沒簽過，特此聲明；洪孟楷也於9日22時10分至中正一分局報警。（編輯：張嘉哲）