嫌吃飯太慢！狠心父母熱湯強灌4歲兒嘴 遭檢起訴求重刑
台中一名林姓男子及其妻子，認為4歲兒子過於頑皮，因此時常拳腳相向，林妻更曾嫌兒子吃飯太慢，拿起麻油雞熱湯強灌他的嘴，並用水果刀割臉，直至親戚造訪發現男童嘴巴潰爛，且全身遍布傷疤，才讓全案曝光，案經調查，檢察官痛批2人把幼童當作發洩情緒的工具，依妨害幼童身心健全罪起訴，同時求處重刑。
據了解，男童出生後原本與祖父母同住，直到2020年6月間，林男才將他接回台中，不料夫妻2人絲毫不顧兒子年僅4歲，正是好動愛玩的年紀，屢屢以管教為名義，對他拳打腳踢、持衣架痛毆，而林妻除了強灌熱湯外，有次煮菜到一半，竟突然情緒激動，拿起一旁水果刀劃傷兒子。
某次親友造訪，赫然驚見男童嘴巴潰爛，且肩膀還有大面積燙傷，這才讓這對父母的惡行曝光，後續送往醫院驗傷發現，男童左手受有2公分開放性傷口，右手、肩膀也有大片一級燙傷。
對此，林姓夫妻始終否認虐待，僅辯稱是因為小孩頑皮，所以才會動手管教，但由於2人已經違反民法懲戒權中的「必要範圍」，因此全案偵結後，檢方依妨害幼童身心健全罪嫌起訴2人，並建請法院處重刑。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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