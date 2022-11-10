頂呱呱限10天自由選3點心99元！網友激推「這組合」賺翻
頂呱呱驚喜99元優惠曝光！1＋1＋1美味點心三區自由選只要銅板價99元，粉絲大讚人氣神組合「呱呱包＋地瓜薯條＋紅茶雪泥」有料賺翻必吃！包括原味炸雞、阿勇雞塊3入、玉米濃湯都入列，隨便選都賺！「原味炸雞＋脖子2隻＋玉米濃湯」也是99元，網友直說「有誠意」、「有呱呱包有雪泥，這個專案一定會賣」、「哇喔，這個可以欸！」。
頂呱呱於官方粉專推出最新優惠！即日起至11/20，1＋1＋1三區選1自由配，門市現場優惠價只要99元，仔細一看眾多人氣美味都能選，A區原味炸雞、呱呱包、原／辣味雞翅、芝心乳酪棒，B區阿勇雞塊3入、地瓜薯條、脖子2支、甜甜包2入，C區可樂系列飲品(M)、日式煎茶、紅茶雪泥(M)、玉米濃湯，就算限制每區單品只能選1次，還是可以組合超棒又划算的套餐。
必吃的賺翻神組合「呱呱包＋地瓜薯條＋紅茶雪泥」優惠價只要99元（原價160元），既有大家最愛的呱呱包和地瓜薯條、還有療癒雪泥一起爽吃，最高現賺61元！隨便選「原／辣味雞翅＋甜甜包＋日式煎茶」優惠價99元（原價110元）最少也有11元折扣。難怪讓網友忍不住大讚「有料」。
另外，肯德基「雙11限定」殺紅眼，「PK雙饗卡APP」隨饗券11元優惠搶翻天，沒搶到的人別傷心，還有11款雞省優惠可以連吃11天，不限量「6炸雞＋6蛋撻」才333元；最夯上校「雞塊買4送4」、香酥脆薯等6款買一送一，3組「漢堡＋蛋撻＋飲料」超值套餐通通只要111元。