鄭州傳學生逃離潮！微博秀美食欲闢謠　遭譏：沒吃這麼好

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報導聲稱，此次集體離校潮是因校內疫情傳播，造成學生恐慌，校方又有防疫指揮不當的問題存在，不過由於離校的學生中，有不少是確診者的密接或次密接觸者，可能造成防疫破口，導致鄭州的疫情更加嚴峻。
對此，河南省教育廳的處長董玉民回應，黃河科技學院確實有多名學生出現感染，但不會對此事置之不理，現在事發的南校區已經進行了靜默管理，學校也會統一安排上門送餐，保證學生的飲食。
在學生離校的消息傳出後，微博上也出現一些為校方喊冤、並po出美食照，證明校方妥善照顧學生的貼文，還說8日離校的學生其實都是事先請好假的，但遭質疑實情並沒有這麼樂觀，留言區出現諸如：「校衛隊的」、「上午十點半早飯，下午三點半中飯，晚上九點半晚飯，真的好準時啊」、「咱倆不一個學校，我們是一個飯團」、「我吃的每一頓都已經做好下一頓隨時可能沒得吃的心理準備」的字句。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。