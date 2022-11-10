鄭州傳學生逃離潮！微博秀美食欲闢謠　遭譏：沒吃這麼好

▲河南鄭州的黃河科技學院，8日傳出大批學生疑似因校園爆疫、校方管理不善而離校。（圖／翻攝自微博）
▲河南鄭州的黃河科技學院，8日傳出大批學生疑似因校園爆疫、校方管理不善而離校。（圖／翻攝自微博）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

2022-11-10 08:26:39

中國清零政策爭議連環，而自從河南省鄭州市近日爆發疫情，有關富士康員工集體離廠、徒步返鄉的影像在網路上瘋傳後，近日當地的黃河科技學院也傳出疑似校園防疫不善導致疫情擴散，3萬多名學生集體離校的狀況。

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根據《自由亞洲電台》報導，鄭州的黃河科技學院，8日傳出有大批學生因為疫情爆發而逃出校園。最先報導消息的《李琪談資訊》指出，該校的學生8日上午得知消息稱學校放假，便開始大規模離校，學校試圖阻攔，但也擋不住學生離校的步伐。

報導聲稱，此次集體離校潮是因校內疫情傳播，造成學生恐慌，校方又有防疫指揮不當的問題存在，不過由於離校的學生中，有不少是確診者的密接或次密接觸者，可能造成防疫破口，導致鄭州的疫情更加嚴峻。

對此，河南省教育廳的處長董玉民回應，黃河科技學院確實有多名學生出現感染，但不會對此事置之不理，現在事發的南校區已經進行了靜默管理，學校也會統一安排上門送餐，保證學生的飲食。 ​

▲事件曝光後，微博上出現該校學生曬食物的照片。（圖／翻攝自微博）
▲事件曝光後，微博上出現該校學生曬食物的照片，引發爭議與討論，不少同校學生都表示，拿到的伙食不如照片呈現的好。（圖／翻攝自微博）
在學生離校的消息傳出後，微博上也出現一些為校方喊冤、並po出美食照，證明校方妥善照顧學生的貼文，還說8日離校的學生其實都是事先請好假的，但遭質疑實情並沒有這麼樂觀，留言區出現諸如：「校衛隊的」、「上午十點半早飯，下午三點半中飯，晚上九點半晚飯，真的好準時啊」、「咱倆不一個學校，我們是一個飯團」、「我吃的每一頓都已經做好下一頓隨時可能沒得吃的心理準備」的字句。

▲不少同校學生表示，伙食並沒有po文所說的理想。（圖／翻攝自微博）
▲▼不少同校學生表示，伙食並沒有po文所說的理想。（圖／翻攝自微博）
▲不少同校學生表示，伙食並沒有po文所說的理想。（圖／翻攝自微博）
 
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