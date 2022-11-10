高虹安發文交代助理費爭議！反控柯建銘助理也捐款民進黨

我是廣告 請繼續往下閱讀
高虹安指出，在立法院經費稽核委員會議事錄中，全院委員於2020-2021年的公費助理預算執行率皆為96%，此預算項目包含了助理待遇獎金、加班費，顯見國會委員辦公室於助理加班費的報支幾近上限為常態。她強調，自己辦公室的每一位助理都確實工作，沒有詐領助理費及加班費。
高虹安也點名柯建銘委員辦公室，她表示，有鄉民指出，柯建銘委員辦公室多位助理每年大筆捐款民進黨，數字剛好都一樣，累計金額更疑似是募款責任額，「猶記得，當時對手以我的前助理有捐款台灣民眾黨的行為，即指摘我犯了貪污罪，難道同樣的事證，在柯建銘辦公室是有為青年，在高虹安辦公室就是貪污行為？這真正坐實了『綠能，你不能』。」
至於備受爭議的公積金問題，高虹安說，用於辦公室相關支出上，舉凡飲料零食餐費、下午茶、日常生活用品、辦公室裝潢家電、購買禮品公務贈送等，如有助理代墊她私人用途支出，同仁會定期向她請款，非外界指控的公款私用。（編輯：孫唯容）
高虹安臉書全文如下：
深夜發文，要先感謝最支持虹安的大家。
虹安從政以來，我的每一位助理都有在他們的崗位上確實工作。他們所領取的助理費、加班費，都是助理們以實質付出勞務、責任所換取的，薪酬也直接進入他們的戶頭，沒有任何不該領的錢進到虹安的口袋。
經查立法院經費稽核委員會議事錄，全院委員於2020-2021年的公費助理預算執行率皆為96%，此預算項目包含了助理待遇獎金、加班費，顯見國會委員辦公室於助理加班費的報支幾近上限為常態，此亦代表國會委員和助理們勤懇問政的表現。當然，我在國會迄今兩年多來的表現，獲得多次優秀立委的殊榮肯定，也著實歸功於和助理團隊們的共同努力。
再次強調，虹安辦公室的每一位助理都確實工作，沒有詐領助理費及加班費。大家還記得嗎？當對手質疑我的前助理是人頭的時候，我也於記者會中，整理出了高達三百頁的對話紀錄、出席會議照片等證據，來證明該助理確實有實質工作。#網友甚至驚呼MG149再現
今天亦有網友 不禮貌鄉民團 指出，柯建銘委員辦公室多位助理每年大筆捐款民進黨，數字剛好都一樣，累計金額更疑似是募款責任額。猶記得，當時對手以我的前助理有捐款台灣民眾黨的行為，即指摘我犯了貪污罪，難道同樣的事證，在柯建銘辦公室是有為青年，在高虹安辦公室就是貪污行為？這真正坐實了「綠能，你不能」。
而外界議論紛紛的公積金，用於辦公室相關支出上，舉凡飲料零食餐費、下午茶、日常生活用品、辦公室裝潢家電、購買禮品公務贈送等。如有助理代墊我私人用途的支出，行政同仁也會定期來向我請款，並非外界惡意指控的公款私用，沒有任何不該領的錢進到虹安的口袋。
我也想請大家思考一下，高端疫苗數十上百億的採購和炒股利益疑雲、十二億棒球場打兩場不能用的黑幕，是不是被轉移焦點了？黑道和綠營黨政高層酒酣耳熱、#詐騙擄人集團虐殺囚禁人民 的新聞，是不是被掩蓋了？這些除了是相當大筆人民的血汗錢外，更有一條條活生生的人命！
我們的問政表現攤在陽光下，我們面對鋪天蓋地攻擊打壓，坦然以對的態度也攤在陽光下。我依然認為，新竹需要改變。我也依然希望，虹安是一股可以推動新竹向前邁進的力量。