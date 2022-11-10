台北停滯8年不能再空轉！破釜沈舟　蔣萬安宣布請辭立委

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蔣萬安說，台灣選舉文化被網軍側翼搞得很惡質、骯髒，決對不會向側翼屈服，也絕不寬恕，一定追查到底，讓台灣重新擁有誠信、正直的城市文化。
蔣萬安日前提YouBike前30分鐘免費，對手黃珊珊昨發文再酸唯一會的就是撒錢，蔣萬安說，前30分鐘免費不是撒幣，不用花很多錢就可以鼓勵運動、節能減碳，又能改善交通，有什麼不好
對手陳時中昨天又再說蔣萬安應該要說明矽谷律師經驗對台北市政有何幫助，才會有料，蔣萬安說，矽谷精神就是活躍創新、多元包容，台北是建成百年大城市，有光輝的歷史、也也沈重的包袱，需要創新思維，為台北市發展注入活水 ，陳時中卻只知道複製別人的政策，只知道攻擊他， 忘了市政才是重點。
陳時中昨晚說現在認知戰已展開，有人刻意想抹煞台灣的防疫成績、想打擊台灣的信心，蔣萬安說，民進黨的抗中保台只是說說而已，總統蔡英文打的疫苗，竟然有中資參與，總統看的國慶表演是中製的無人機，這已經不是抗中保台，是鬼故事。民進黨的抗中保台，根本保不了台。
蔣萬安說，從俄烏戰爭可見無人機是決勝關鍵，但國慶表演卻對無人機沒也管制，還談什麼保台？可見抗中保台就是口號，以此在國內進行鬥爭、清算政敵，出賣國人健康個資，現在還包括國土安全情資，讓台灣沒有安全可言。
至於民眾黨新竹市長候選人高虹安還見了新竹縣長楊文科，做實藍白合？蔣萬安說，希望高虹安早日康復，蔡總統慶祝北一女旗隊，但心胸狹窄，過去側翼操作，可能是黨政高層授意，想到就恐怖、可悲。