藍委告圖利！薛瑞元「梭哈」怒嗆：兩人有一人會去抓去關

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李德維表示，國民黨團已經前往台北地檢署，正式對衛薛瑞元、周志浩提出違反《貪汙治罪條例》、《公務員圖利罪》告訴，痛斥衛福部實在惡質、可惡，竟然玩法、弄法，公然拿著民眾施打疫苗資料，掩護高端。
對此，今薛瑞元赴立院衛環委員會，會前接受媒體聯訪時回應，中華民國台灣的法律制度之下，任何人可以告任何人，這種選舉操作本來是可以不用太理會，「但是李德維委員可能搞不清楚惹到什麼樣的政府，那我不是一個可以任人欺負的公務員」。
薛瑞元直言，《貪污治罪條例》中的圖利罪是5年以上的有期徒刑，誣告罪《刑法》169條是7年以下有期徒刑，「老實說雙方籌碼並不一樣，不過我就跟他梭哈」，不管將來自己是否離開公職或是李德維未來是否任職立委，都會力爭到底，「反正我們兩個有一個人會去抓去關」。
薛瑞元解釋，雖然還沒看到告發狀，但從國民黨團記者會內容，國民黨立院黨團指控衛福部就公告修訂「特定藥品專案核准製造及輸入辦法」，增訂了疾管署也可以申請專案輸入機構，原因沒有新冠肺炎疫情之前，依照食藥署規定，只有藥商可以申請專案輸入，但是國外新冠疫苗疫苗廠要求簽約對象是疾管署，所以疾管署才申請藥商執照。
「但是我看到這樣情形，我就說這樣不倫不類，疾管署又不賣藥，也沒有要製造藥品，所以為什麼要藥商的執照？這件事本來就是疾管署正正當當可以申請，所以改了」，薛瑞元進一步指出，高端疫苗本來就是藥商，是專案製造自行申請，不用通過疾管署，國民黨立院黨團是非常烏龍的解讀。
針對國民黨立院黨團指控疾管署幫高端做效益評估的報告，薛瑞元強調「這是錯的」，全世界包含英國美國，都有定期做各種疫苗施打後成效報告，甚至每月公布，台灣也是基於同樣理由，想知道疫苗施打後防止重症死亡是否有差異，才會做報告，報告包含各種疫苗、只有打一劑、兩劑、未打疫苗者，各種不同混打情形，這樣龐大的資料只有國家能夠做。
薛瑞元也提到，剛好政府資料庫完整，因此就拿出來分析做報告，審查高端的保護效益時已經做出，當然就提供給審查委員，美國作法也是如此，「這一件報告並不是針對高端提供，而是對於所有相關的這些疫苗施打所做出的報告」，近期內會公布報告。