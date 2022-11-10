最新民調：陳時中29.1％、蔣萬安27.8％、黃珊珊28.8％

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再者，若是「一定會投票」的選民支持度，陳時中則有32.4％、高於蔣萬安的29.9％及黃珊珊的26.7％，顯示陳時中的選票黏著度仍高於蔣、黃二人。特別是相較於上次民調，陳時中、黃珊珊的「一定會投票」均呈現上升趨勢，顯見不僅基本盤選民持續歸隊、甚至各種耳語的棄保效應也未有發酵，三人選情僵固緊繃。
不過，此份民調「看好度」部分，蔣萬安以48.1％大幅領先陳時中的22.8％和黃珊珊的10.3％，顯示儘管各陣營支持者相繼歸隊，且無棄保移動現象，或許反映出選民對於長期以來藍軍在台北市優勢的刻板印象。
在議題層次，有關台北市長辯論中，蔣萬安提出所謂「綠共一家親」的說法，53.9％的選民不認同這種說法，認同的只有19％；至於對手持續攻擊陳時中過去2年多來的防疫表現問題，有50.7％的台北市民滿意其防疫表現、不滿意者為45.3％。相較之下，現任台北市長柯文哲的施政滿意度只有45％、不滿意度達46.7％，台北市民對陳時中在2年多來的防疫表表現滿意度，還高於柯文哲的施政滿意度。
本次民調訪問係於2022年11月7日至11月8日進行訪問。此次成功訪問910位20歲以上有投票權的台北市民眾，以台北市住宅電話為母體，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.24%。
本次調查抽樣方法係採分層比例隨機抽樣法。以中華電信住宅電話用戶為抽樣母體，依據比例樣本配置法分配各縣市樣本數，採分層比例隨機抽樣法選取住宅電話樣本。同時為了使原始未登錄的電話號碼也有機會被抽出，將同時採後一碼隨機的方式抽取電話樣本，並依據內政部戶政司人口資料庫公佈之台灣地區2022年1月份人口統計資料，針對戶籍、年齡與性別進行統計加權處理。