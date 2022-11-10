美對中強硬延續！共和黨拿下眾院後　擬設中國問題委員會

▲美國共和黨眾議院領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）成為眾院議長後，擬將成立中國問題特別委員會，挺台抗中態勢料將持續。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國共和黨眾議院領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）成為眾院議長後，擬將成立中國問題特別委員會，挺台抗中態勢料將持續。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

2022-11-10 09:53:24

美國期中選舉開票工作持續進行，目前眾議院幾乎確定由共和黨控制，共和黨籍眾議院領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）將取代曾訪台的裴洛西成為眾議院議長，據共和黨眾議員表示，若真的贏下眾議院選舉，下屆國會預期將延續挺台抗中態勢，成立中國委員會，以應對中國的各種挑戰。

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今年美國期中選舉眾議院435席全數改選，儘管眾議院普遍被認為將由共和黨人掌控，未來恐阻礙拜登政府與民主黨立法議程，但在中國有關議題上仍被認為會與民主黨共同合作。

美國政治新聞媒體《政客》(Politico)也預測，共和黨人將掌控眾議院多數黨，但參議院的選情目前還陷入膠著。外界普遍預期，由共和黨為多數黨的國會眾議院，恐將阻礙拜登政府和民主黨的立法議程，但儘管如此，共和黨仍希望在中國有關的議題上與民主黨展開合作。共和黨眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）透露，若共和黨贏得眾議院選舉，將由擔任議長的麥卡錫成立中國委員會，整合眾議院各個委員會的管轄職權。

蓋拉格認為，中國議題涉及許多不同委員會，包含國安、經濟、資訊等，他本人就是眾議院的情報委員會和軍事委員會成員，為了有效整合跨越不同委員會職權範圍，「我們需要一個特設委員會才能超越各委員會的切割」，而這個中國委員會將會類似目前共和黨在眾議院所設置的「中國工作組」（China Task Force）的升級版。

「中國工作組」是麥卡錫在2020年5月宣布設立，並指定眾議院外交事務委員會首席議員麥考爾（Michael McCaul）擔任主席，共和黨領袖已經多次表達希望在國會設立一個跨黨派的「中國委員會」，麥考爾在外委會相當關注中國威脅，且時常為台灣執言；大幅更新美國對台政策的「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act）的眾院版本正是他領銜提出。

蓋拉格則是在這屆國會提出「與台灣同一陣線法案」（STAND with Taiwan Act）、「武裝台灣法案」（Arm Taiwan Act）、「台灣夥伴關係法案」（Taiwan Partnership Act ）及「台灣防衛法案」（Taiwan Defense Act）等至少4部友台法案。
 

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