美對中強硬延續！共和黨拿下眾院後　擬設中國問題委員會

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美國政治新聞媒體《政客》(Politico)也預測，共和黨人將掌控眾議院多數黨，但參議院的選情目前還陷入膠著。外界普遍預期，由共和黨為多數黨的國會眾議院，恐將阻礙拜登政府和民主黨的立法議程，但儘管如此，共和黨仍希望在中國有關的議題上與民主黨展開合作。共和黨眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）透露，若共和黨贏得眾議院選舉，將由擔任議長的麥卡錫成立中國委員會，整合眾議院各個委員會的管轄職權。
蓋拉格認為，中國議題涉及許多不同委員會，包含國安、經濟、資訊等，他本人就是眾議院的情報委員會和軍事委員會成員，為了有效整合跨越不同委員會職權範圍，「我們需要一個特設委員會才能超越各委員會的切割」，而這個中國委員會將會類似目前共和黨在眾議院所設置的「中國工作組」（China Task Force）的升級版。
「中國工作組」是麥卡錫在2020年5月宣布設立，並指定眾議院外交事務委員會首席議員麥考爾（Michael McCaul）擔任主席，共和黨領袖已經多次表達希望在國會設立一個跨黨派的「中國委員會」，麥考爾在外委會相當關注中國威脅，且時常為台灣執言；大幅更新美國對台政策的「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act）的眾院版本正是他領銜提出。
蓋拉格則是在這屆國會提出「與台灣同一陣線法案」（STAND with Taiwan Act）、「武裝台灣法案」（Arm Taiwan Act）、「台灣夥伴關係法案」（Taiwan Partnership Act ）及「台灣防衛法案」（Taiwan Defense Act）等至少4部友台法案。