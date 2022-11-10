蔣萬安宣布辭立委 時力：12名帶職參選立委都應請辭
國民黨台北市長候選人蔣萬安今（10）日上午宣布請辭立委，時代力量中央黨部回應表示，已多次表達反對帶職參選的立場，更在9月召開記者會時指出今年九合一選舉朝野各黨共有12名立委帶職參選，呼籲所有帶職參選的立委應主動請辭，負起最基本的政治倫理與政治責任。
時力發布聲明表示，截至今日距離投票日僅剩16天，迄今僅有蔣萬安委員請辭，時代力量呼籲其餘11位帶職參選的立委應盡速辭職，落實責任政治。時代力量強調，立委帶職參選必定會因選務而影響法案品質，除此之外，參選同時卻仍領取立院薪資與國庫經費，這是極不合理的現象。
時代力量表示，曾於立法院第9屆與第10屆會期中提出修法草案，條文內容為「公職人員於登記為其他公職人員選舉之候選人而其原任期在新任公職人員之任期開始時尚未屆滿者，應於登記為候選人前主動辭職。未依前項之規定主動辭職者，自登記為其他公職人員選舉之候選人起，視為辭職。」
時代力量再次呼籲，現有帶職參選的立委應盡快辭職，同時，也請朝野各黨支持修法杜絕帶職參選，一同杜絕政治歪風，讓台灣政治環境更清明。
12名帶職參選立委，包括蔣萬安、蔡適應、蔡其昌、鄭運鵬、周春米、黃秀芳、劉櫂豪、許淑華、高虹安、賴香伶、林為洲、劉建國。