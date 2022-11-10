誣指找狗仔跟拍 徐巧芯再揭綠側翼曾跟林靜儀「開直播」
臉書粉專「無良公關公司」昨在臉書上傳一張計畫書，內容提到「建議找『狗仔』跟拍縣市長候選人行程」，上頭出現國民黨台北市長候選人蔣萬安、台北市議員徐巧芯，及立法院國民黨團書記長李德維、國民黨團副書記長洪孟楷等人簽名。對此，徐巧芯、洪孟楷昨深夜親赴警局提告5項罪嫌，包括意圖使人不當選而散佈謠言罪、偽造私文書罪、偽造署押罪、行使偽造私文書罪及加重誹謗罪。國民黨立法院黨團今（10）日則召開記者會，與會出席的徐巧芯更加碼指控，無良公關公司、無良公關等2粉專，曾與民進黨立委林靜儀共同直播，其中1人還是民進黨員。
立法院國民黨團今召開「蔡英文：嚴防假消息！ 別說笑了 就是綠營在縱容」記者會，洪孟楷首先指出，很明顯這完全是不實文件、假消息，也符合民進黨政府常講的「惡、假、害」三要件，；選前只剩17天丟出來，就是要帶風向意圖使候選人不當選。他強調，該計畫書第一個公布的是「無良公關公司」粉專，之後也有很多綠營側翼協助轉發，因此他昨正式以5項罪名向警方報案，並要求檢察官盡速展開調查，選前只剩10幾天，每一條都是惡意的犯罪行為；這次絕不會姑息，台灣社會已經被這些惡劣手法操弄太久，要讓惡意帶風向的側翼網軍出來面對台灣司法。
徐巧芯指出，她昨晚也到松山警局報案提告，對象包括無良公關公司、無良公關、謝立聖插畫與杜承哲醫師等，另手上還有掌握20至30位跟著造謠抹黑的人，未來會請律師整理好資料後，進一步提交至地檢署。徐巧芯痛批，綠營側翼把造假文件丟上去，用要澄清嗎來發問，引起很多人轉貼謾罵帶風向，被她抓到造假去分局報案，又貼出假的資料來源，等到真的去報案，才又解釋說「是為台灣好」，但道歉有用，要警察幹嘛？民進黨與陳時中是否知情？
徐巧芯也提到，「無良公關公司與無良公關更曾與林靜儀開過直播」，已跟警方告知這項事實，若未來警方要找人，可去找林靜儀協助辦案，肯定相互認識，也不會有找不到人情形；其中一位無良，更曾經在臉書上分享他是民進黨黨員，連黨政字號也很清楚。徐強調任何繼續在網路上張貼此項假訊息的人，不論是分享、附和或張貼都是「見一個告一個」，絕對不會姑息。
李德維直言，這是可惡綠營側翼造假作為，不能容忍此事發生，他本人身為受害人之一，今天也會到中正一分局提出告訴，絕對不會坐視這樣惡質選舉文化，利用網路想在選舉中獲利，無法接受台灣民主自由政治淪落，一定會採取相關行動。李德維呼籲民進黨與陳時中競總，好好說清楚講明白，與綠營粉專側翼的關係和聯絡。
國民黨立委林奕華則說，陳時中競選總部先拋出狗仔跟拍說，過沒幾天假文件就從親綠粉專流出，「一條龍式」讓人懷疑是習慣手法。林奕華也要求民進黨與陳時中競總，應說明與親綠粉專操作有無關聯性，並正告總統蔡英文與民進黨，若用詐騙可贏得選舉，這才是台灣人最丟臉的事。