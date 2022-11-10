台灣民意基金會民調　蔣萬安29.8%領先、陳時中21.8%第三

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如果根據「純市話」調查，則有不同的發現，蔣萬安以34.2%支持度一枝獨秀，領先第二的陳時中8.8個百分點，黃珊珊以22.8%暫居第三，落後第二名的陳時中2.6個百分點，9.9%還不能決定，0.5%投其他候選人，7.1%其 他、不知道、拒答。
台灣民意基金會指出，從行政區角度看，蔣萬安目前在七區領先，包括萬華、松山、中山、士林、文山、南港、大同；黃珊珊則在大安、信義、中正、內湖、北投等區領先；相較之下，陳時中沒有在任何一區領先，給人一種綠營被全面攻陷的感覺。
當詢問「一般說來，您比較看好誰會當選這次台北市長?」結果發現38.7％蔣萬安，17％陳時中，13.1％黃珊珊，31.2％很難說、不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，三成九台北市選民看好蔣萬安當選下一屆台北市長，一成七看好陳時中，一成三看好黃珊珊。
台灣民意基金會董事長游盈隆指出，這項發現傳達了三個微妙的訊息；多數台北市選民似乎認為蔣萬安當選已成定局、多數台北市選民不看好陳時中會當選，這很可能讓他的絕地大反攻失去足夠的動力、支持度只和蔣萬安差3.2個百分點的黃珊珊，竟然只有一成三的人認為她會當選，這非常罕見。
本次調查訪問期間是2022年11月5-7日三天；以台北市為範圍的二十歲以上成年人為訪問對象；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣(dual-frame sampling)，市話佔70%，手機佔30%。有效樣本1069人，市話749人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。並依內政部最新人口統 計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。