曾是J女郎！女星「餐廳端盤子」曝近況：不想在家當米蟲
39歲女演員夏如芝有「台版賴慧玲」之稱，曾拍過多部天王周杰倫的MV，是周董MV的「御用女主角（J女郎）」，後來憑中視戲劇《妻子們的戰爭》杜偉伶一角打開知名度。後來她漸漸淡出演藝圈，近日上節目分享近況，談到有段時間因接不到演藝工作，就跑去餐廳打工端盤子，但她覺得這沒什麼，「我不想在家當米蟲，大家都是在工作、在拚，我覺得沒有什麼了不起」。
夏如芝在節目《命運好好玩》分享，自己有段時間在演藝圈接不到工作，就到餐廳打工，「因為我的個性是，我不想要在家當米蟲，就算我今天有小小的知名度，可能已經有人認得妳了，但我還是覺得說，我不能因為這樣子，然後就放棄自己要去做其他事情」。
她坦言，自己是屬於沒工作會慌的類型，更不想在家當米蟲，也分享當時去外面打工時被粉絲認出，對方還為了替她加油打氣，時常跑來點一杯飲料，接著遞上小紙條鼓勵她。
此外，也有記者發現她在餐廳打工，便問她能否採訪拍攝，但她拒絕了，「這不是什麼了不起的事情，我覺得沒有必要拍，我沒有多了不起」，加上她更不喜歡「賣慘」，「我會覺得，幹嘛，我為什麼？這就是很正常，大家都是做工作，大家都是拚，就是為自己在努力，然後我也真的沒什麼了不起」。
事實上，夏如芝曾是周杰倫的MV御用女主角，像是《髮如雪》、《千里之外》、《青花瓷》、《蘭亭序》，還拍過梁文音、孫燕姿、吳克群、陳勢安、五月天等大咖藝人的MV；也演過多部戲劇，像是《霹靂MIT》、《妻子們的戰爭》、《剩女保鏢》、《廉政英雄》等多部經典作品，在2020年與演員張捷結婚，目前育有1女，婚姻幸福美滿。（編輯：郭佩蓉）