「最美方塊海攝影」成績揭曉 最佳人氣獎11日起票選

一年一度 莒光海洋觀光年 活動迴響熱烈，其中 「最美方塊海攝影比賽」 參賽踴躍，第一階段專業評選成績揭曉，由王國良以「最美莒光方塊海」贏得金獎，銀獎是陳竑任「方塊之域、以心為地」。主辦單位表示，第二階段將於11日起，針對十件最佳人氣獎入圍作品進行網路票選，歡迎投票選出心目中最美風景。

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莒光鄉公所表示 ， 「最美方塊海攝影比賽」 徵件期間 ， 吸引不少愛好旅遊及攝影朋友前往西莒坤坵沙灘，透過鏡頭紀錄蛇島、方塊海的獨特美景。第一階段專業評選結果今（10日）揭曉，包括8件專業評選得獎作品，以及10件最佳人氣獎入圍作品 出爐。

▲「最美方塊海」攝影比賽，銀獎作品是陳竑任的「方塊之域、以心為地」。（圖／主辦單位提供）

「最美方塊海攝影比賽」第一階段專業評選結果， 總共有 8 件得獎作品如下 ： 金獎 王國良「 最美莒光方塊海 」，獲獎金2萬元。 銀獎 陳竑任「 方塊之域、以心為地 」，獎金1萬元。 銅獎 蕭雅任「 蛇島夕照 」，獎金 5千元。 佳作 鍾薰薇「 蛇我其誰 」 、 何佳興「 蛇島天光方塊海 」 、 羅文君「 Cross Sea 」 、 蘇祉云「 SU SU の 方塊 」 、 陳君彥「 寂靜秋海 」，各獲獎金3千元 。