「最美方塊海攝影」成績揭曉 最佳人氣獎11日起票選

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「最美方塊海攝影比賽」第一階段專業評選結果，總共有8件得獎作品如下：金獎王國良「最美莒光方塊海」，獲獎金2萬元。銀獎陳竑任「方塊之域、以心為地」，獎金1萬元。銅獎蕭雅任「蛇島夕照」，獎金 5千元。佳作鍾薰薇「蛇我其誰」、何佳興「蛇島天光方塊海」、羅文君「Cross Sea」、蘇祉云「SU SU の 方塊」、陳君彥「寂靜秋海」，各獲獎金3千元。
第二階段最佳人氣獎票選活動，將從10件入圍作品中，由網友留言票選出5件得獎作品，票選期間自11日上午10時起至18日上午10時止，莒光鄉公所歡迎大家上「莒光海洋觀光年」FB粉絲專頁（https://saleweiyan.wixsite.com/2021chukuang/photography）踴躍投票，在最喜愛的作品下指定留言「我最愛的莒光方塊海美景」即完成投票。
主辦單位表示，網路票選期間，獲得最多指定留言數的前5件作品，即為最佳人氣獎，可獲得新台幣3仟元獎金，歡迎踴躍上「莒光海洋觀光年」FB粉絲專頁投票，選出您心目中蛇島、方塊海最美的風景。此外，為感謝各界熱情參與，透過這次的攝影比賽，讓更多人看見莒光多元之美，8件專業評選得獎名單及作品，已同步刊登於FB粉絲專頁及活動網站（https://saleweiyan.wixsite.com/2021chukuang/photography）。