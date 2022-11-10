「最美方塊海攝影」成績揭曉 最佳人氣獎11日起票選

▲「最美方塊海攝影」成績揭曉，圖為王國良作品「最美莒光方塊海」，贏得金獎。（圖／主辦單位提供）
▲「最美方塊海攝影」成績揭曉，圖為王國良作品「最美莒光方塊海」，贏得金獎。（圖／主辦單位提供）

記者金武鳯/綜合報導

2022-11-10 10:54:452022-11-10 10:56:52

一年一度莒光海洋觀光年活動迴響熱烈，其中「最美方塊海攝影比賽」參賽踴躍，第一階段專業評選成績揭曉，由王國良以「最美莒光方塊海」贏得金獎，銀獎是陳竑任「方塊之域、以心為地」。主辦單位表示，第二階段將於11日起，針對十件最佳人氣獎入圍作品進行網路票選，歡迎投票選出心目中最美風景。

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莒光鄉公所表示「最美方塊海攝影比賽」徵件期間吸引不少愛好旅遊及攝影朋友前往西莒坤坵沙灘，透過鏡頭紀錄蛇島、方塊海的獨特美景。第一階段專業評選結果今（10日）揭曉，包括8件專業評選得獎作品，以及10件最佳人氣獎入圍作品出爐。

▲「最美方塊海」攝影比賽，銀獎作品是陳竑任的「方塊之域、以心為地」。（圖／主辦單位提供）
▲「最美方塊海」攝影比賽，銀獎作品是陳竑任的「方塊之域、以心為地」。（圖／主辦單位提供）
「最美方塊海攝影比賽」第一階段專業評選結果，總共有8件得獎作品如下金獎王國良「最美莒光方塊海」，獲獎金2萬元。銀獎陳竑任「方塊之域、以心為地」，獎金1萬元。銅獎蕭雅任「蛇島夕照」，獎金 5千元。佳作鍾薰薇「蛇我其誰何佳興「蛇島天光方塊海羅文君「Cross Sea蘇祉云「SU SU の 方塊陳君彥「寂靜秋海」，各獲獎金3千元

第二階段最佳人氣獎票選活動，將從10件入圍作品中，由網友留言票選出5件得獎作品，票選期間自11日上午10時起至18日上午10時止，莒光鄉公所歡迎大家上「莒光海洋觀光年」FB粉絲專頁（https://saleweiyan.wixsite.com/2021chukuang/photography）踴躍投票，在最喜愛的作品下指定留言「我最愛的莒光方塊海美景」即完成投票

主辦單位表示，網路票選期間獲得最多指定留言數的前5件作品，即為最佳人氣獎，可獲得新台幣3仟元獎金歡迎踴躍上「莒光海洋觀光年」FB粉絲專頁投票，選出您心目中蛇島、方塊海最美的風景。此外，為感謝各界情參與，透過這次的攝影比賽，讓更多人看見莒光多元之美，8件專業評選得獎名單及作品，已同步刊登於FB粉絲專頁及活動網站（https://saleweiyan.wixsite.com/2021chukuang/photography）


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