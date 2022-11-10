蔣萬安選前半個月辭立委 黃珊珊反酸：作秀的成分居高
距離選舉投票日剩下約莫半個月時間，國民黨台北市長候選人蔣萬安今（10）日上午接受媒體訪問時，無預警宣布辭去立委一職，引發社會各界議論。對此無黨籍台北市長候選人黃珊珊則有些不以為然，表示雖然宣布辭職是好事，但時間已經來得有點晚，「他五月份就宣布參選了，現在才辭職，我想還是作秀的成分居高。」
針對今日公布的最新民調顯示，台北市長選戰中三名候選人的差距，已經來到誤差範圍內。對此黃珊珊則表示，這樣的民調看起來比較符合事實，所以現階段就是大家各自努力，「每天看民調就像看股票一樣，對心臟不好，重點在於你自己相信什麼。」黃珊珊說，自己在地方上接觸民眾，非常相信市民已經都心裡都有定數，誰是適合做台北市長的人選。
至於針對蔣萬安今日上午無預警宣布辭去立委一職，表達「破釜沈舟」的態度，黃珊珊則語帶嘲諷表示，雖然辭職是好事情，但現在才辭已經來得有點晚，「我在八月份宣布參選的時候就辭職了，他五月份宣布參選、現在才辭職，我想還是作秀的成分居高。」
黃珊珊說，前一陣子各方都公布了很多操作型民調，現在回到誤差範圍內，而蔣萬安宣布辭立委，這應該也是他們的一些選舉操作跟策略。至於媒體追問昨日晚間，在網路上流傳的蔣萬安陣營假文件，黃珊珊則直呼這就是標準的藍綠惡鬥的無所不用其極的方法，「這件事情就是因為藍綠要惡鬥，所以才會搞這些有的沒的，我覺得大家就放下藍綠吧，人民已經非常厭煩了。」