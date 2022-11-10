恢復出國觀光　國防部：官兵入境採7天自主防疫

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陳怡蓉指出，自11月7日起，密切接觸者(同住親友)無論疫苗接種狀況，免除居家隔離，採7天自主防疫。配合中央調整防疫規劃，確診者於隔離滿7天後快篩陰性，可正常上班、上課；如快篩陽性仍須完成7天自主健康管理、密切接觸者免居家隔離，快篩陰性後逕返工作崗位，期間落實每2日、有症狀即篩。考量國軍群體生活，進出營門口仍維持體溫量測、手部消毒，取消查驗外賓疫苗及快篩證明。餐廳維持供餐不共餐、落實分艙分流，避免傳染風險。
針對國軍各類(新進)班隊管制作為，陳怡蓉指出，接訓前藉由自我健康關懷調查表確認個人健康狀況，倘為確診隔離(含自主健康管理期間)、自主防疫(密切接觸者/入境者)者，依訓練計畫先期辦理緩徵/核免等手續。報到後維持體溫量測、手部消毒、分艙分流及有症狀即篩等防疫作為。針對新進人員如教召(新、舊制)、軍事訓練役、志願役班隊等，報到當日實施全員快篩，入營後採密集篩檢方式，且有症狀就篩檢，斬斷隱形傳播鏈。
陳怡蓉表示，各級部隊落實內部管理，並發揮組織功能，防疫工作結合日常訓練、操課時間，隨時防疫小叮嚀、持續提醒官兵落實勤洗手、戴口罩及保持社交距離等個人良好衛生習慣，建立最基本的防護作為。
針對國境解封、開放觀光，國軍的防疫作為，陳怡蓉表示。已經恢復國軍人員申請出國觀光旅遊政策，同時也配合中央流行疫情指揮中心逐步開放邊境檢疫政策，返國的入境官兵同步實施7天自主防疫。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。