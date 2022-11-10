恢復出國觀光　國防部：官兵入境採7天自主防疫

▲國軍疫情指揮中心主任陳怡蓉上校說明現階段國軍防疫作為。（圖／記者呂炯昌攝，2022.11.10）
▲國軍疫情指揮中心主任陳怡蓉上校說明現階段國軍防疫作為。（圖／記者呂炯昌攝，2022.11.10）

記者呂炯昌／台北報導

2022-11-10 11:38:01

新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心也於10月放寬邊境管制，並調整相關防疫政策。國防部今（10）日表示，已經恢復國軍人員申請出國觀光旅遊政策，同時也配合中央流行疫情指揮中心逐步開放邊境檢疫政策，返國的入境官兵同步實施7天自主防疫。

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國防部今舉行例行記者會，說明現階段國軍防疫作為暨外、離島醫療在地化成效說明。國軍疫情指揮中心主任陳怡蓉上校說明指出，因應我國疫情目前朝穩定可控方向發展，全人口疫苗涵蓋率高，中央流行疫情指揮中心逐步開放邊境、調整確診者及密切接觸者管制措施及放寬部分社區管制等防疫政策原則下，國軍在面對敵情、疫情雙重威脅下，兼顧防疫與戰備任務，依中央指引滾動式調整國軍各項防疫工作。

陳怡蓉指出，自11月7日起，密切接觸者(同住親友)無論疫苗接種狀況，免除居家隔離，採7天自主防疫。配合中央調整防疫規劃，確診者於隔離滿7天後快篩陰性，可正常上班、上課；如快篩陽性仍須完成7天自主健康管理、密切接觸者免居家隔離，快篩陰性後逕返工作崗位，期間落實每2日、有症狀即篩。考量國軍群體生活，進出營門口仍維持體溫量測、手部消毒，取消查驗外賓疫苗及快篩證明。餐廳維持供餐不共餐、落實分艙分流，避免傳染風險。

針對國軍各類(新進)班隊管制作為，陳怡蓉指出，接訓前藉由自我健康關懷調查表確認個人健康狀況，倘為確診隔離(含自主健康管理期間)、自主防疫(密切接觸者/入境者)者，依訓練計畫先期辦理緩徵/核免等手續。報到後維持體溫量測、手部消毒、分艙分流及有症狀即篩等防疫作為。針對新進人員如教召(新、舊制)、軍事訓練役、志願役班隊等，報到當日實施全員快篩，入營後採密集篩檢方式，且有症狀就篩檢，斬斷隱形傳播鏈。

陳怡蓉表示，各級部隊落實內部管理，並發揮組織功能，防疫工作結合日常訓練、操課時間，隨時防疫小叮嚀、持續提醒官兵落實勤洗手、戴口罩及保持社交距離等個人良好衛生習慣，建立最基本的防護作為。

針對國境解封、開放觀光，國軍的防疫作為，陳怡蓉表示。已經恢復國軍人員申請出國觀光旅遊政策，同時也配合中央流行疫情指揮中心逐步開放邊境檢疫政策，返國的入境官兵同步實施7天自主防疫。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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