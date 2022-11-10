雙11書迷快衝！博客來暢銷書66折 WEBTOON追漫免費爽看
雙11購物節明（11）日開跑，電商優惠瘋狂出爐，博客來限時2天祭出「萬本中文暢銷書66折」限時優惠，買書登記再送麥當勞蛋捲冰淇淋。同時，線上漫畫KAKAO WEBTOON也驚喜宣布，即日起於每週推出「倒數免費+」活動，熱門作品不用等3至7天，只要2小時就可領取免費追漫券，雙11更狂撒萬元紅包，1位用戶最高可獲得超過 50,000 免費金幣，讓粉絲一路看到2023年。
迎接雙11年度購物盛宴，博客來於9、10兩日推出出「快閃狂購書店」活動，祭出上萬本新書、暢銷中文書全面66折活動，買書登記再送麥當勞蛋捲冰淇淋！囊括童書、商業理財、文學小說、心理勵志、語言學習等各大類，不僅有排行榜上常勝軍，更有10月底剛出版的新書，包括《有錢人想的和你不一樣》、《全新！新制多益 TOEIC 單字大全》、《哈利波特【8冊合售】》，通通限時下殺66折，是喜愛閱讀的小資上班族或是精打細算的爸媽們一次購足的最佳時機。
線上漫畫APP「KAKAO WEBTOON」也在雙 11 檔期驚喜宣布，即日起每週推出「倒數免費+」活動，原本要三到七天不等的倒數免費機制，直接縮短成兩小時就可看一話，已有部分破百萬點閱大作開跑活動，包括觀看次數突破 1,300 萬次的奇幻愛情大作《綠蔭之冠》，以及觀看次數甫突破 400 萬次的奇幻作品《變成伯爵家的混混》與《召喚黑暗的少女》，而後還會有各分類近300萬點閱的大作接棒開跑，例如《偉大的夙願》、《惡女出沒請小心》、《為了幫助你理解》等。
雙11活動期間內儲值達指定金額，最高贈送 30,000 免費金幣，還有自11月11日起限時3天、不限作品，凡閱讀111話次以上，就有機會抽中10,000免費金幣，共111位名額。此外，11月11日早上7點起，KAKAO WEBTOON 貼心幫用戶排好「追漫時間表」，例如：職場時間、穿越時間、惡女時間、魔法時間共12個時段，每個時段皆有10部以上大作，只要在指定時間內付費閱讀指定作品22話，就有機會抽中1,100免費金幣(111 位名額/每時段)，加倍優惠可謂史上最寵粉！