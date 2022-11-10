藍委提告圖利！薛瑞元將提誣告　這行為無言論免責權

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李德維表示，國民黨團已經前往台北地檢署，正式對衛薛瑞元、周志浩提出違反《貪汙治罪條例》、《公務員圖利罪》告訴，痛斥衛福部實在惡質、可惡，竟然玩法、弄法，公然拿著民眾施打疫苗資料，掩護高端。
對此，今薛瑞元赴立院衛環委員會，會前接受媒體聯訪時回應，中華民國台灣的法律制度之下，任何人可以告任何人，這種選舉操作本來是可以不用太理會，「但是李德維委員可能搞不清楚惹到什麼樣的政府，那我不是一個可以任人欺負的公務員」。
薛瑞元直言，《貪污治罪條例》中的圖利罪是5年以上的有期徒刑，誣告罪《刑法》169條是7年以下有期徒刑，「老實說雙方籌碼並不一樣，不過我就跟他梭哈」，不管將來自己是否離開公職或是李德維未來是否任職立委，都會力爭到底，「反正我們兩個有一個人會去抓去關」。
會後受訪時，被問及是否會提告李德維，薛瑞元直言，「當然，我就說我梭哈了，反正兩個一定會被抓去關一個」，他說明，立委在立院質詢有言論免責權，但是誣告的行為已經到了司法，就沒有言論免責權的問題，不過對於後續程序暫時要保密。
至於高端審查相關資料何時公布，薛瑞元也透露，以過去經驗來看，專家會議結束後，大概需要一個月的時間才能公布紀錄，衛福部會加快速度，但還無法給予確切時間，針對是否會在選前公布，薛瑞元則強調與選舉無關。